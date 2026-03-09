Koln (Lampost.co)–Borussia Dortmund sukses membawa pulang poin penuh dalam lawatan mereka ke markas 1. FC Koln pada lanjutan Bundesliga pekan ke-25, Minggu (8/3/2026) dini hari WIB. Bertanding di Rhein Energie Stadion, skuad asuhan Niko Kovac menang tipis 2-1.

Jalannya Laga

Dortmund tampil dominan sejak peluit awal berbunyi. Penyerang andalan mereka, Serhou Guirassy, membuka keunggulan Die Borussen melalui skema serangan cepat. Maximilian Beier menggandakan keunggulan tim tamu, yang membuat Dortmund unggul nyaman 2-0 hingga pertengahan babak kedua.

Petaka bagi tuan rumah terjadi ketika bek mereka, Jahmai Simpson-Pusey, harus mandi lebih awal setelah menerima kartu merah dari wasit. Bermain dengan sepuluh orang membuat langkah FC Koln untuk mengejar ketinggalan makin berat.

FC Koln Tolak Menyerah

Namun, FC Koln menolak menyerah begitu saja. Di hadapan pendukung sendiri, mereka memberikan perlawanan luar biasa di penghujung laga. Jakub Kaminski berhasil memperkecil kedudukan menjadi 1-2 pada menit ke-88. Gol tersebut sempat memicu ketegangan di lini pertahanan Dortmund, namun skor tersebut bertahan hingga pertandingan usai.

Kemenangan ini memiliki arti krusial bagi Dortmund yang tengah berupaya mengejar Bayern Muenchen di puncak klasemen. Saat ini, Dortmund menempati posisi kedua dengan koleksi 55 poin dari 25 pertandingan, terpaut 11 angka dari Die Roten yang masih kokoh di singgasana dengan 66 poin.

Di sisi lain, kekalahan ini membuat FC Koln masih tertahan di peringkat ke-13 klasemen sementara dengan perolehan 24 poin. Meski masih berada di luar zona merah, posisi mereka belum sepenuhnya aman dari ancaman degradasi mengingat ketatnya persaingan di papan bawah Bundesliga musim 2025/2026.

Laga ini juga diwarnai dengan kabar kurang menyenangkan bagi Dortmund. Kapten tim Emre Can terkonfirmasi harus absen hingga akhir musim akibat cedera ACL. Kemenangan di Koln ini pun didedikasikan para pemain untuk sang kapten yang tengah menjalani masa pemulihan.