Naples (Lampost.co)–Napoli terus menunjukkan konsistensi luar biasa dalam perburuan posisi papan atas klasemen Serie A musim 2025/2026. Bertanding di Stadion Diego Armando Maradona pada Sabtu (7/3/2026) dini hari WIB, I Partenopei sukses membungkam perlawanan sengit Torino dengan skor tipis 2-1.

Dua gol kemenangan tuan rumah masing-masing berasal dari bintang muda Brasil, Alisson Santos, pada awal babak pertama dan Eljif Elmas di pertengahan babak kedua. Sementara itu, Torino hanya mampu membalas satu gol lewat sundulan Cesare Casadei menjelang laga usai.

Dominasi Sejak Menit Awal

Anak asuh Antonio Conte langsung menggebrak sejak peluit pertama berbunyi. Tidak butuh waktu lama bagi publik Naples untuk bersorak.

Pada menit ke-7, Alisson Santos melepaskan tembakan mendatar yang akurat dari luar kotak penalti. Bola yang meluncur deras ke pojok kiri gawang melewati jangkauan kiper Torino, Alberto Paleari, sekaligus mengubah skor menjadi 1-0.

Pascagol tersebut, Napoli terus mendominasi penguasaan bola. Rasmus Hojlund hampir saja menggandakan keunggulan lewat tandukan pada menit ke-35. Namun bola masih melenceng tipis dari sasaran.

Torino pun tidak tinggal diam, Nikola Vlasic sempat memberikan ancaman melalui serangan balik cepat. Namun ketangguhan Vanja Milinkovic-Savic di bawah mistar Napoli masih sulit tuan rumah tembus.

Elmas Gandakan Keunggulan dan Kembalinya De Bruyne

Memasuki babak kedua, Napoli tetap menjaga intensitas serangan. Hasilnya terlihat pada menit ke-68.

Berawal dari skema serangan Leonardo Spinazzola di sisi kiri, Matteo Politano meneruskan bola kepada Eljif Elmas. Dengan tenang, Elmas menyambar bola dengan tendangan setengah voli yang mengoyak jala Torino untuk kedua kalinya.

Momen spesial terjadi pada menit ke-79 ketika maestro lapangan tengah, Kevin de Bruyne, masuk menggantikan Alisson Santos. Kembalinya De Bruyne setelah absen panjang akibat cedera disambut gemuruh tepuk tangan pendukung setia Napoli. Kehadirannya memberikan kestabilan tambahan di lini tengah tuan rumah.

Torino sempat memperkecil ketinggalan pada menit ke-87 melalui skema sepak pojok. Cesare Casadei memenangi duel udara dan menyundul bola ke gawang Napoli. Meski skor berubah menjadi 2-1, Napoli berhasil mempertahankan keunggulan hingga wasit meniup peluit panjang.

Persaingan Ketat di Klasemen Serie A

Kemenangan ini membuat Napoli mengoleksi 56 poin dari 28 pertandingan. Hasil ini sangat krusial karena I Partenopei kini hanya terpaut satu angka dari AC Milan yang menghuni posisi kedua klasemen sementara. Sementara itu, posisi puncak masih nyaman Inter Milan duduki dengan selisih 11 poin dari Napoli.

Bagi Torino, kekalahan ini membuat mereka tertahan di peringkat ke-14 dengan koleksi 30 poin. Mereka berjarak cukup aman dari zona degradasi namun masih harus berjuang untuk menembus sepuluh besar.

Susunan Pemain

Napoli (3-4-2-1): Vanja Milinkovic-Savic; Mathías Olivera, Alessandro Buongiorno, Juan Jesus; Leonardo Spinazzola, Eljif Elmas, Billy Gilmour, Matteo Politano; Alisson Santos, Antonio Vergara; Rasmus Hojlund.

Pelatih: Antonio Conte

Torino (3-5-2): Alberto Paleari; Enzo Ebosse, Ardian Ismajli, Saúl Coco; Rafa Obrador, Gvidas Gineitis, Matteo Prati, Nikola Vlasic, Valentino Lazaro; Duván Zapata, Giovanni Simeone.

Pelatih: Ivan Juric