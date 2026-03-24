Amsterdam (Lampost.co)—Kiper utama Ajax Amsterdam, Maarten Paes, resmi bergabung dengan pemusatan latihan Timnas Indonesia di Jakarta, Selasa (24/3/2026). Kehadiran pemain berusia 27 tahun ini membawa angin segar bagi skuad Garuda yang tengah bersiap menghadapi turnamen FIFA Series 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno.

Paes tiba di Tanah Air dengan modal performa luar biasa di kompetisi kasta tertinggi Belanda, Eredivisie. Dalam laga terakhirnya bersama Ajax sebelum terbang ke Jakarta, Paes tampil solid saat menahan imbang Feyenoord 1-1 dalam duel bertajuk De Klassieker pada 22 Maret 2026 lalu. Pada pertandingan tersebut, ia mencatatkan empat penyelamatan krusial yang menjaga asa Ajax di papan atas klasemen.

Dominasi di Ajax Amsterdam

Sepanjang musim 2025/2026, Maarten Paes telah membuktikan diri sebagai salah satu penjaga gawang paling konsisten di Belanda. Sejak bergabung dengan Ajax, ia berhasil merebut posisi starter dan mencatatkan rata-rata penyelamatan sebesar 76 persen. Dari lima pertandingan terakhirnya di liga, Paes sukses mengemas dua clean sheet, sebuah catatan yang menunjukkan kematangannya di bawah mistar gawang.

Konsistensi ini menjadi alasan kuat mengapa pelatih anyar Timnas Indonesia, John Herdman, memberikan kepercayaan penuh kepadanya. Herdman akan menjadikan Paes sebagai pilar utama dalam membangun filosofi pertahanan baru skuad Garuda setelah kegagalan di kualifikasi Piala Dunia tahun lalu.

Persaingan Ketat di Sektor Penjaga Gawang

Meskipun memiliki reputasi mentereng di Eropa, posisi Maarten Paes sebagai kiper nomor satu Indonesia tidak akan mudah meraihnya. Di bawah arahan John Herdman, persaingan di sektor penjaga gawang makin kompetitif. Paes harus bersaing dengan Emil Audero yang kini merumput di Cremonese, serta dua kiper lokal yang tampil impresif di kompetisi domestik, Nadeo Argawinata dan Cahya Supriadi.

Kehadiran Emil Audero khususnya, menciptakan standar baru bagi kualitas kiper Timnas Indonesia. Namun, jam terbang Paes yang rutin menghadapi penyerang kelas dunia di Eredivisie memberikan keunggulan tersendiri dalam hal refleks dan kemampuan build-up play dari lini belakang.

Ujian Pertama di FIFA Series 2026

Turnamen FIFA Series 2026 yang akan berlangsung pada 27 hingga 30 Maret menjadi panggung pembuktian bagi Paes. Indonesia akan menghadapi Saint Kitts and Nevis pada laga pembuka, Jumat, 27 Maret 2026. Kemenangan dalam ajang ini sangat penting untuk memperbaiki peringkat FIFA Indonesia. Serta membangun kepercayaan diri tim jelang ASEAN Cup 2026 yang akan digelar Juli mendatang.

Bagi publik sepak bola Tanah Air, melihat aksi Paes di bawah mistar gawang SUGBK adalah hal yang paling mereka nantikan. Dengan pengalaman internasional dan performa stabil di level klub, harapannya Maarten Paes tidak hanya menjadi tembok terakhir yang sulit lawan tembus. Akan tetapi juga jadi pemimpin di lini pertahanan Indonesia dalam era baru di bawah asuhan John Herdman.