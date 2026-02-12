Ashgabat (Lampost.co)–Raksasa Arab Saudi, Al-Nassr, berhasil membawa pulang kemenangan krusial dalam lawatan mereka ke Turkmenistan. Menghadapi FC Arkadag pada laga leg pertama babak 16 besar AFC Champions League Two (ACL Two) 2025/2026, klub berjuluk Al-Alami itu menang tipis 1-0 di Ashgabat Olympic Stadium, Rabu (11/2/2026) malam WIB.

Kemenangan ini menjadi modal berharga bagi skuad asuhan Jorge Jesus sebelum menjalani leg kedua di Riyadh pekan depan. Meski tampil dominan di sepanjang laga, Al-Nassr harus berjuang ekstrakeras menembus pertahanan disiplin tim tuan rumah yang didukung penuh suporter fanatiknya.

Dominasi Al-Nassr tanpa Cristiano Ronaldo

Dalam laga ini, Jorge Jesus memilih mengistirahatkan sang megabintang, Cristiano Ronaldo. Selain CR7, sejumlah pilar utama seperti Sadio Mane dan Joao Felix juga tidak masuk daftar susunan pemain utama sebagai bagian dari rotasi jadwal padat di Liga Pro Saudi.

Kendati demikian, Al-Nassr tetap menunjukkan kelasnya sebagai unggulan turnamen. Mengandalkan motor serangan muda asal Brasil, Angelo, dan penyerang lokal Abdullah Al-Hamdan, Al-Nassr terus menekan sejak peluit pertama berbunyi.

Tim tamu mendapat peluang pertama melalui Aiman Yahya pada menit ke-11. Namun sepakan kerasnya masih membentur tiang gawang.

Gol Tunggal Abdullah Al-Hamdan

Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-19. Berawal dari visi jenius Angelo yang melepaskan umpan terobosan akurat ke jantung pertahanan Arkadag, Abdullah Al-Hamdan yang lolos dari jebakan offside berhasil menaklukkan kiper Rasul Caryyew dengan penyelesaian dingin. Skor 1-0 untuk keunggulan tim tamu.

FC Arkadag, yang merupakan penguasa Liga Turkmenistan, berusaha merespons melalui skema serangan balik cepat. Namun, lini belakang Al-Nassr di bawah komando Aymeric Laporte tampil sangat solid dan jarang memberikan ruang bagi penyerang lawan, Mekan Saparov, untuk mengancam gawang Bento.

Di babak kedua, Arkadag mencoba meningkatkan intensitas serangan dengan memasukkan Ahmet Atayew dan Rahman Myratberdiyew. Kiper tuan rumah, Rasul Caryyew, juga tampil gemilang dengan melakukan tiga penyelamatan krusial untuk mencegah Al-Nassr menambah keunggulan, termasuk menepis sundulan jarak dekat Al-Hamdan pada menit ke-57.

Menanti Leg Kedua di Riyadh

Hingga wasit meniup peluit panjang, skor 1-0 tetap bertahan untuk kemenangan Al-Nassr. Hasil ini membuat satu kaki Al-Nassr sudah berada di babak perempat final. Mereka hanya membutuhkan hasil imbang pada laga leg kedua yang akan berlangsung di Al-Awwal Park, Riyadh, pada 18 Februari 2026 mendatang.

Sementara itu, bagi FC Arkadag, kekalahan ini mengakhiri catatan tidak terkalahkan mereka di laga kandang kompetisi Asia musim ini. Mereka wajib menang dengan selisih dua gol di markas Al-Nassr jika ingin menciptakan sejarah lolos ke babak berikutnya.

Susunan pemain:

FC Arkadag: Rasul Caryyew (GK); Sapargulyyew, Saparov, Mammedow, Guychmyrat; Hydyrow, Mirza, Gurbanov; Ballakov, Durdyyew, Hojayev.

Pelatih: Mergen Orazov.

Al-Nassr: Bento (GK); Nawaf Boushal, Al-Amri, Aymeric Laporte, Salem Al-Najdi; Abdullah Al-Khaibari, Ali Al-Hassan; Angelo, Aiman Yahya, Abdulrahman Ghareeb; Abdullah Al-Hamdan.

Pelatih: Jorge Jesus