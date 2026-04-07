Bandung (Lampost.co)–Penjaga gawang andalan Persib Bandung, Teja Paku Alam, resmi mengukir sejarah baru dalam kancah sepak bola Tanah Air. Keberhasilannya menjaga kesucian gawang Maung Bandung saat menang 2-0 atas Semen Padang di Stadion Haji Agus Salim, Minggu (5/4/2026), membawa Teja melampaui rekor clean sheet terbanyak dalam satu musim yang sebelumnya dipegang rivalnya.

Hingga pekan ke-26 BRI Super League 2025/2026, kiper berusia 32 tahun tersebut telah mengoleksi 16 clean sheet. Catatan emas ini resmi mematahkan rekor Andritany Ardhiyasa (Persija Jakarta) yang membukukan 15 laga tanpa kebobolan pada musim 2022/2023 silam.

Kekompakan Tim di Balik Tembok Kokoh Maung Bandung

Meski namanya kini harum sebagai pemegang rekor baru, Teja Paku Alam tetap menunjukkan sikap rendah hati. Pemain asal Sumatra Barat itu menegaskan pencapaian pribadi tersebut mustahil diraih tanpa determinasi tinggi dari seluruh penggawa Persib, terutama barisan pertahanan yang tampil disiplin sepanjang musim.

“Ini bukan karena saya sendiri, mungkin dari teman-teman juga kerja keras dan komunikasi bagus di lapangan. Sebenarnya ini karena kekompakan kita dalam pertandingan, itu bikin saya bisa dapat clean sheet terus,” ujar Teja mengutip laman resmi liga, Selasa (7/4/2026).

Statistik mencatat performa Teja musim ini sangat impresif. Dari 24 laga yang telah ia mainkan (total 2.160 menit), ia sukses melakukan 53 penyelamatan krusial. Ketangguhannya di bawah mistar menjadi alasan utama mengapa Persib Bandung menjadi tim dengan pertahanan terbaik musim ini.

Prioritas Utama: Mempertahankan Puncak Klasemen

Bagi Teja, urusan rekor pribadi hanyalah “bonus” di tengah misi besar membawa Persib meraih gelar juara. Saat ini, Persib Bandung masih kokoh bertengger di puncak klasemen sementara dengan koleksi 61 poin, unggul empat angka dari pesaing terdekat mereka, Borneo FC Samarinda.

“Intinya sekarang kita bisa meraih tiga poin dulu, kalau clean sheet dapat lagi, alhamdulillah berarti bonus buat saya. Terpenting kita bisa menjaga peringkat kita bisa ada di posisi satu,” ujar Teja. Ia menambahkan tim harus tetap menginjak bumi dan fokus menghadapi delapan laga tersisa dengan mentalitas final.

Membidik Rekor Abadi Yoo Jae-hoon

Dengan delapan pertandingan sisa di kalender liga, Teja Paku Alam kini berpeluang mengejar rekor clean sheet sepanjang sejarah era Liga Indonesia. Rekor prestisius tersebut saat ini masih jadi milik kiper legendaris asal Korea Selatan, Yoo Jae-hoon. Yoo mencatatkan performa tak tertandingi saat membawa Persipura Jayapura juara pada tahun 2014 silam.

Jika Teja mampu mempertahankan konsistensinya, ia tidak hanya akan membawa Persib mencatatkan hattrick juara, tetapi juga menahbiskannya sebagai salah satu penjaga gawang terbaik yang pernah berkompetisi di Indonesia.