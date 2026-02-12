Manchester (Lampost.co)–Manchester City terus menjaga asa dalam perburuan gelar juara Liga Inggris 2025/2026 setelah memetik kemenangan meyakinkan atas Fulham. Bertanding di Etihad Stadium, Kamis (12/2/2026) dini hari WIB, skuad asuhan Pep Guardiola menang 3-0.

Kemenangan ini membuat The Citizens kini mengoleksi 53 poin dari 26 pertandingan. Hasil tersebut memangkas jarak menjadi hanya tiga poin dengan pemuncak klasemen sementara, Arsenal, yang mengantongi 56 poin. Sebaliknya, kekalahan ini memaksa Fulham tertahan di peringkat ke-12 dengan raihan 34 poin.

Dominasi Total di Babak Pertama

Manchester City langsung mengambil inisiatif serangan sejak peluit pertama berbunyi. Mengandalkan motor serangan Phil Foden dan kecepatan Antoine Semenyo di sisi sayap, City terus mengurung pertahanan Fulham yang dikawal Bernd Leno.

Keran gol tuan rumah baru terbuka pada menit ke-24. Berawal dari umpan silang Matheus Nunes yang gagal dihalau pertahanan tim tamu, bola liar jatuh ke kaki Antoine Semenyo. Pemain sayap yang sedang naik daun itu tanpa kesulitan menyambar bola untuk mengubah skor menjadi 1-0.

Hanya berselang enam menit, Etihad kembali bergemuruh. Nico O’Reilly, talenta muda yang mulai mendapatkan kepercayaan reguler dari Guardiola, mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-30. Menerima assist matang dari Semenyo, O’Reilly melepaskan tembakan terukur yang gagal Leno jangkau Leno. City unggul 2-0.

Sebelum turun minum, Erling Haaland melengkapi pesta gol City. Pada menit ke-39, penyerang asal Norwegia itu sukses mengakhiri puasa golnya dari situasi open play setelah memanfaatkan umpan akurat Phil Foden. Gol ini menjadi penutup babak pertama yang sangat dominan bagi tuan rumah.

Solid di Lini Pertahanan

Memasuki babak kedua, Fulham mencoba keluar dari tekanan. Tim asuhan Marco Silva sempat memberikan ancaman melalui upaya Raul Jimenez dan Harry Wilson. Namun, penampilan sigap Gianluigi Donnarumma di bawah mistar gawang City memastikan gawang tuan rumah tetap perawan hingga laga berakhir.

Lini belakang City yang digawangi oleh Ruben Dias dan pemain anyar Marc Guehi tampil sangat disiplin. Mereka berhasil meredam setiap upaya serangan balik Alex Iwobi dan kolega.

Hingga wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan, skor 3-0 untuk keunggulan Manchester City tidak berubah. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi City untuk terus menekan Arsenal dalam sepuluh laga sisa musim ini.

Susunan pemain:

Manchester City: Gianluigi Donnarumma (GK); Matheus Nunes, Ruben Dias, Marc Guehi, Rayan Ait-Nouri; Bernardo Silva, Rodri, Nico O’Reilly; Phil Foden, Erling Haaland, Antoine Semenyo.

Fulham: Bernd Leno (GK); Joachim Andersen, Ryan Sessegnon, Harry Wilson, Raul Jimenez, Alex Iwobi, Rodrigo Muniz, Sander Berge, Harrison Reed, Kenny Tete, Calvin Bassey.