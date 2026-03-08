Tangerang (Lampost.co)–Persita Tangerang tampil luar biasa saat menjamu Madura United dalam lanjutan pekan ke-25 BRI Super League musim 2025/2026. Bermain di Stadion Indomilk Arena pada Sabtu (7/3/2026) malam, tim berjuluk Pendekar Cisadane sukses mengamankan kemenangan telak 4-1.

Kemenangan ini menjadi sangat krusial bagi skuad asuhan Carlos Pena karena berhasil mendongkrak posisi mereka ke peringkat kelima klasemen sementara dengan koleksi 41 poin. Sebaliknya, kekalahan ini makin membenamkan Madura United di posisi ke-14 klasemen dengan raihan 20 poin.

Dominasi Total Babak Pertama

Persita langsung mengambil inisiatif serangan sejak peluit pertama berbunyi. Laga baru berjalan empat menit, Ahmad Nur Hardianto sudah membuat publik tuan rumah bersorak. Memanfaatkan bola rebound hasil tepisan kiper Miswar Saputra yang kurang sempurna, Hardianto dengan sigap menceploskan bola ke dalam gawang.

Hanya berselang lima menit, tepatnya pada menit ke-9, giliran gelandang Pablo Ganet yang mencatatkan namanya di papan skor. Tendangan melengkung akurat dari luar kotak penalti gagal Miswar Saputra jangkau, mengubah kedudukan menjadi 2-0 untuk keunggulan tuan rumah.

Mimpi buruk Laskar Sape Kerrab berlanjut melalui aksi penyerang asing Rayco Rodriguez. Pemain asal Spanyol tersebut mencetak brace masing-masing pada menit ke-16 dan 31. Gol kedua Rayco lahir dari aksi individu menawan yang mengecoh barisan pertahanan lawan sebelum melepaskan sepakan mendatar. Skor 4-0 bertahan hingga turun minum.

Respons Madura United di Babak Kedua

Memasuki babak kedua, pelatih Madura United, Carlos Parreira, mencoba mengubah strategi untuk mengejar ketinggalan. Hasilnya terlihat pada menit ke-52 ketika pemain pengganti, Riquelme Sousa, memperkecil skor menjadi 1-4 melalui tendangan keras yang gagal kiper Igor Rodrigues halau.

Meskipun Madura United mencoba meningkatkan intensitas serangan di sisa waktu pertandingan, solidnya lini pertahanan Persita di bawah komando Tamirlan Kozubaev membuat tidak ada gol tambahan yang tercipta. Skor 4-1 pun menjadi hasil akhir pertandingan.

Peta Persaingan Klasemen

Dengan tambahan tiga poin ini, Persita Tangerang resmi menggeser Persebaya Surabaya dari peringkat kelima. Performa konsisten Pendekar Cisadane dalam beberapa laga terakhir membuka peluang mereka bersaing di zona empat besar (Championship Series) hingga akhir musim nanti.

Sementara itu, bagi Madura United, ini merupakan kekalahan ketiga secara beruntun. Tim kebanggaan masyarakat Madura ini harus segera berbenah jika tidak ingin terseret lebih jauh ke zona degradasi di sisa musim 2025/2026.

Susunan Pemain:

Persita Tangerang: Igor Rodrigues; Tamirlan Kozubaev, Javlon Guseynov, Mario Jardel; Muhammad Toha, Pablo Ganet, Badrian Ilham, Esal Sahrul; Rayco Rodriguez, Ahmad Nur Hardianto.

Madura United: Miswar Saputra; Koko Ari, Kartika Vedhayanto, Christian Rontini; Emerson de Souza, Feby Ramzy, Lulinha, Riski Afrisal; Riquelme Sousa, Maxuel Silva.