Buriram (Lampost.co)–Wakil Thailand, Buriram United, sukses memastikan satu tempat di babak 16 besar AFC Champions League Elite (ACLE) 2025/2026 setelah menumbangkan utusan Tiongkok, Shanghai Shenhua. Bertanding di Chang Arena, Selasa (17/2/2026) malam, tim berjuluk The Thunder Castle menang meyakinkan 2-0.

Kemenangan ini terasa spesial bagi publik sepak bola Indonesia karena bek Timnas Garuda, Sandy Walsh, tampil sejak menit awal. Keberhasilan meraih tiga poin di matchday kedelapan ini membuat Buriram United mengoleksi total 14 poin, jumlah yang cukup untuk mengunci posisi di delapan besar klasemen Wilayah Timur.

Dominasi Sejak Menit Awal

Bermain di hadapan pendukung sendiri, Buriram United langsung mengambil inisiatif serangan. Laga baru berjalan 11 menit, publik tuan rumah sudah bersorak. Bek jangkung asal Australia, Curtis Good, berhasil mencatatkan namanya di papan skor melalui sundulan mematikan memanfaatkan umpan sepak pojok akurat dari Peter Zulj.

Tidak butuh waktu lama bagi Buriram untuk menggandakan keunggulan. Pada menit ke-22, wonderkid Thailand, Suphanat Mueanta, menunjukkan kelasnya. Menerima bola di dalam kotak penalti, Suphanat melepaskan tembakan kaki kiri spektakuler yang bersarang di pojok kanan atas gawang Shanghai Shenhua yang dikawal Xue Qinghao.

Kartu Merah dan Peran Sandy Walsh

Upaya Shanghai Shenhua untuk mengejar ketinggalan makin berat setelah mereka harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-33. Rafael Ratao menerima kartu kuning kedua setelah tertangkap wasit melakukan pelanggaran keras terhadap Curtis Good. Keunggulan jumlah pemain ini membuat Buriram makin nyaman mengendalikan jalannya laga.

Sandy Walsh yang dipercaya mengawal sisi kanan pertahanan tampil sangat solid. Selama 62 menit berada di lapangan, Sandy mencatatkan performa impresif dengan satu tekel sukses, satu intersep, dan satu sapuan penting. Ia juga aktif membantu serangan sebelum akhirnya digantikan Ruben Sanchez untuk penyegaran strategi di babak kedua.

Tiket Babak 16 Besar dalam Genggaman

Meskipun unggul jumlah pemain, Buriram United tidak menambah gol di babak kedua. Beberapa peluang dari Goran Causic dan Robert Zulj mentah di barisan pertahanan lawan. Sebaliknya, Shanghai Shenhua nyaris memperkecil kedudukan melalui tandukan Wu Xi yang hanya membentur tiang gawang pada menit ke-73.

Skor 2-0 bertahan hingga peluit panjang berbunyi. Hasil ini memastikan Buriram United melaju ke fase gugur yang akan mulai pada awal Maret 2026. Sementara itu, bagi Shanghai Shenhua, kekalahan ini menutup perjalanan mereka di kompetisi elite antarklub Asia musim ini setelah hanya mengumpulkan 4 poin dari 8 pertandingan.

Pelatih Buriram United, Mark Jackson, mengaku puas dengan disiplin anak asuhnya. Ia juga memuji kontribusi pemain-pemain kunci, termasuk Sandy Walsh yang mampu menjaga stabilitas pertahanan di saat transisi serangan balik lawan.

Buriram United kini tinggal menunggu hasil pertandingan tim lain untuk menentukan lawan resmi di babak 16 besar nanti. Berdasarkan klasemen sementara, mereka berpeluang menghadapi wakil Jepang, Sanfrecce Hiroshima atau tim dari Australia, Melbourne City.