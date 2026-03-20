Liverpool (Lampost.co)—Anfield kembali menjadi saksi bisu keajaiban malam Eropa setelah Liverpool sukses membungkam Galatasaray dengan skor telak 4-0 pada leg kedua babak 16 besar Liga Champions 2025/2026, Kamis (19/3/2026) dini hari WIB. Kemenangan ini memastikan langkah The Reds ke babak perempat final dengan keunggulan agregat 4-1.

Pasukan Arne Slot yang datang dengan beban defisit satu gol akibat kekalahan di Istanbul pekan lalu, langsung tampil menekan sejak peluit pertama berbunyi. Dukungan penuh publik Anfield membuat para pemain Liverpool tampil dengan intensitas tinggi untuk membongkar pertahanan rapat tim asuhan Okan Buruk.

Kebangkitan Dimulai dari Dominik Szoboszlai

Dominasi tuan rumah membuahkan hasil pada menit ke-25. Berawal dari skema sepak pojok yang Alexis Mac Allister lepaskan, Dominik Szoboszlai yang berdiri di tepi kotak penalti melepaskan tembakan keras yang gagal kiper Galatasaray, Ugurcan Cakir, halau. Gol tersebut membuat agregat menjadi imbang 1-1 dan meningkatkan moral bertanding para pemain Liverpool.

Menjelang akhir babak pertama, Liverpool sebenarnya berpeluang menggandakan keunggulan melalui titik putih setelah Szoboszlai dilanggar di kotak terlarang. Namun, eksekusi penalti Mohamed Salah berhasil Cakir baca dengan sempurna, sehingga skor 1-0 bertahan hingga turun minum.

Amukan Tiga Gol dalam Sebelas Menit

Memasuki babak kedua, Liverpool tidak menurunkan tempo serangan. Hasilnya, mereka mampu mencetak tiga gol tambahan hanya dalam rentang waktu singkat. Hugo Ekitike membuka kran gol di babak kedua pada menit ke-51 setelah memanfaatkan umpan matang dari Mohamed Salah.

Hanya berselang dua menit, Ryan Gravenberch mencatatkan namanya di papan skor. Pemain asal Belanda itu menyambar bola muntah hasil tepisan Cakir untuk mengubah skor menjadi 3-0.

Aksi magis Mohamed Salah menutup pesta gol Liverpool pada menit ke-62. Penyerang asal Mesir itu melepaskan tendangan melengkung khasnya ke pojok gawang. Gol ini sekaligus menjadi yang ke-50 miliknya di ajang Liga Champions.

Lolos ke Perempat Final Menantang PSG

Dengan kemenangan agregat 4-1 ini, Liverpool berhak melaju ke babak delapan besar. Berdasarkan hasil pengundian dan bagan turnamen, The Reds akan menghadapi raksasa Prancis, Paris Saint-Germain (PSG), yang di pertandingan lain sukses menyingkirkan Chelsea.

Pelatih Arne Slot mengaku puas dengan respons anak asuhnya setelah sempat tertinggal di leg pertama. Kemenangan ini juga menjadi bukti Anfield tetap menjadi benteng yang angker bagi tim-tim besar Eropa di musim 2026 ini.

Susunan Pemain:

Liverpool: Alisson Becker; Jeremie Frimpong, Ibrahima Konate, Virgil van Dijk, Andy Robertson; Alexis Mac Allister, Ryan Gravenberch, Dominik Szoboszlai; Mohamed Salah, Hugo Ekitike, Florian Wirtz.

Galatasaray: Ugurcan Cakir; Baris Alper Yilmaz, Davinson Sanchez, Victor Nelsson, Abdulkerim Bardakci; Lucas Torreira, Mario Lemina; Kerem Akturkoglu, Dries Mertens, Hakim Ziyech; Victor Osimhen.