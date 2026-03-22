Liverpool (Lampost.co)–Everton memberikan malam yang tidak terlupakan bagi para pendukungnya di Hill Dickinson Stadium pada Sabtu (21/3/2026) malam. Dalam lanjutan pekan ke-31 Premier League musim 2025/2026, The Toffees sukses melumat Chelsea dengan skor telak 3-0. Kemenangan ini menjadi sangat bersejarah karena merupakan kunjungan perdana Chelsea ke stadion baru Everton di kawasan Bramley-Moore Dock. Alih-alih memberikan perlawanan sengit, The Blues justru tampil limbung dan harus pulang dengan tangan hampa.

Dominasi Beto dan Iliman Ndiaye

Penyerang asal Guinea-Bissau, Beto, menjadi bintang lapangan dengan torehan dua gol. Gol pembuka tercipta pada menit ke-33 setelah Beto berhasil memanfaatkan celah di lini pertahanan Chelsea yang dikawal Wesley Fofana dan Malo Gusto.

Dengan tenang, ia menaklukkan kiper Robert Sanchez untuk membawa tuan rumah unggul 1-0 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Everton tidak menurunkan intensitas serangan.

Beto kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-62 lewat tendangan keras yang gagal Sanchez halau dengan sempurna. Aksi gemilang Iliman Ndiaye menutup pesta kemenangan Everton pada menit ke-76. Melalui skema serangan balik cepat, Ndiaye melepaskan tembakan melengkung ke pojok atas gawang yang membuat ribuan Evertonians bergemuruh.

Rekor Pickford dan Tekanan untuk Rosenior

Selain tajam di depan, Everton juga tampil solid di belakang. Kiper Timnas Inggris, Jordan Pickford, mencatatkan clean sheet ke-100 sepanjang kariernya bersama Everton. Ia melakukan dua penyelamatan krusial saat menggagalkan peluang emas Enzo Fernandez di pertengahan laga.

Di sisi lain, kekalahan ini makin menyudutkan posisi manajer Chelsea, Liam Rosenior. Chelsea tercatat menelan tiga kekalahan dari empat laga terakhir mereka di liga. Rosenior mengakui performa anak asuhnya jauh dari ekspektasi.

“Hasil ini sangat mengecewakan. Kami tidak mampu mengontrol permainan dan memberikan ruang terlalu besar bagi lawan,” ujarnya dalam konferensi pers pascalaga.

Persaingan Zona Eropa

Dengan tambahan tiga poin ini, Everton kini mengoleksi 46 poin dan tertahan di posisi kedelapan, hanya terpaut tiga poin dari Liverpool yang berada di peringkat kelima. Sementara itu, Chelsea tertahan di posisi keenam dengan 48 poin, membuat persaingan memperebutkan tiket kompetisi Eropa musim depan makin memanas menjelang akhir musim 2025/2026.

Susunan Pemain:

Everton: Pickford; Garner, O’Brien, Tarkowski, Mykolenko; Gueye, Iroegbunam, Lindstrom; Ndiaye, McNeil, Beto. Manajer: David Moyes.

Chelsea: Sanchez; Gusto, Fofana, Sarr, Cucurella; Caicedo, Lavia, Enzo Fernandez; Pedro Neto, Cole Palmer, Joao Pedro. Manajer: Liam Rosenior.