Como (Lampost.co)–Kejutan besar terjadi di babak semifinal Coppa Italia musim 2025/2026. Como 1907 yang bertindak sebagai tuan rumah sukses menahan imbang raksasa Italia, Inter Milan, dengan skor kacamata 0-0 pada leg pertama yang berlangsung di Stadion Giuseppe Sinigaglia, Rabu (4/3/2026) dini hari WIB.

Meskipun berakhir tanpa gol, laga ini menunjukkan transformasi luar biasa Como di bawah asuhan Cesc Fabregas. Tim berjuluk Lariani tersebut tampil berani dengan mendominasi penguasaan bola dan memaksa tim tamu lebih banyak bertahan di area sendiri.

Jalannya Pertandingan

Sejak peluit pertama berbunyi, Como langsung mengambil inisiatif serangan. Dimotori gelandang muda Nico Paz, tuan rumah berkali-kali merepotkan barisan pertahanan Inter yang dikomandoi Alessandro Bastoni.

Peluang emas pertama Como lahir pada menit ke-42 melalui aksi individu Mergim Vojvoda. Namun, sepakannya masih melebar tipis dari tiang gawang Josep Martinez.

Inter Milan yang saat ini memuncaki klasemen Serie A tampil di bawah standar terbaiknya. Tanpa kehadiran Lautaro Martinez yang masih cedera, lini depan Nerazzurri tampak kehilangan taji. Sepanjang babak pertama, skuad asuhan Cristian Chivu bahkan tidak mampu mencatatkan satu pun tembakan tepat sasaran ke gawang Como.

Memasuki babak kedua, Chivu mencoba menyegarkan lini depan dengan memasukkan beberapa pemain pilar. Namun, disiplinnya lini pertahanan Como yang digalang Hrvoje Smolcic membuat upaya Inter selalu kandas di tengah jalan. Alex Valle hampir saja membawa Como unggul pada menit ke-75 jika sontekannya tidak melambung di atas mistar.

Komentar Pelatih

Usai laga, Cesc Fabregas mengaku bangga namun sedikit kecewa dengan hasil akhir. “Kami bermain lebih baik dan seharusnya bisa menang. Namun, menahan imbang pemimpin klasemen Liga Italia menunjukkan Como sudah berada di level yang seharusnya,” ujar Fabregas.

Di sisi lain, pelatih Inter Milan, Cristian Chivu, mengakui timnya mengalami kesulitan beradaptasi dengan atmosfer Sinigaglia. “Como bermain sangat terorganisasi. Kami harus melakukan evaluasi total sebelum leg kedua di San Siro nanti,” ujarnya.

Situasi Klasemen dan Jadwal Selanjutnya

Hasil imbang ini membuat peluang kedua tim untuk melaju ke partai final masih terbuka lebar. Leg kedua akan berlangsung di Stadion San Siro pada akhir April 2026 mendatang.

Sementara itu, di kancah domestik Serie A hingga pekan ke-27, Inter Milan masih kokoh di puncak klasemen dengan koleksi 67 poin, unggul 10 angka dari AC Milan di posisi kedua. Adapun Como 1907 terus merangkak naik ke posisi kelima dengan 48 poin, hanya terpaut tiga angka dari zona Liga Champions.

Susunan Pemain:

Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Carlos, Valle; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Paz, Rodriguez; Douvikas.

Pelatih: Cesc Fabregas

Inter Milan (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Henrique, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Esposito.

Pelatih: Cristian Chivu