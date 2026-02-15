Como (Lampost.co)–Drama besar tersaji di Stadion Giuseppe Sinigaglia pada lanjutan giornata ke-25 Serie A musim 2025/2026, Sabtu (14/2/2026) malam. Tuan rumah Como 1907 harus mengakui keunggulan tim tamu Fiorentina dengan skor tipis 1-2 dalam laga yang diwarnai kartu merah penyerang andalan mereka, Alvaro Morata.

Kekalahan ini menjadi pukulan telak bagi skuad asuhan Cesc Fabregas yang tengah berjuang menembus zona Liga Champions. Sebaliknya, bagi Fiorentina, tambahan tiga poin ini menjadi napas baru untuk menjauh dari zona degradasi.

Jalannya Pertandingan

Sejak peluit pertama berbunyi, Como sebenarnya tampil mendominasi dengan gaya permainan ala Spanyol yang menjadi ciri khas Fabregas. Motor serangan muda seperti Nico Paz dan Martin Baturina berkali-kali merepotkan barisan pertahanan La Viola yang dikawal kiper veteran David de Gea.

Namun, keasyikan menyerang justru membuat lini belakang I Lariani lengah. Pada menit ke-26, Nicolo Fagioli berhasil membungkam publik Sinigaglia. Memanfaatkan kerja keras di lini tengah, Fagioli melepaskan tembakan terukur yang gagal Jean Butez bendung. Skor 0-1 bertahan hingga turun minum.

Memasuki babak kedua, Como mencoba meningkatkan intensitas serangan. Namun, bencana kembali datang pada menit ke-54. Pelanggaran Maximo Perrone terhadap Rolando Mandragora di kotak terlarang memaksa wasit menunjuk titik putih. Moise Kean yang maju sebagai eksekutor menjalankan tugas dengan sempurna, mengubah skor menjadi 0-2 untuk keunggulan tim tamu.

Gol Balasan dan Kartu Merah Morata

Asa bagi tuan rumah sempat bangkit pada menit ke-77. Tekanan bertubi-tubi Como memaksa bek Fiorentina, Fabiano Parisi, melakukan kesalahan antisipasi yang berujung gol bunuh diri. Skor menipis menjadi 1-2 dan membuat sepuluh menit terakhir pertandingan berlangsung sangat panas.

Sayangnya, upaya Como menyamakan kedudukan harus berakhir antiklimaks. Alvaro Morata yang tampak frustrasi terlibat friksi di lapangan.

Setelah menerima kartu kuning pertama pada menit ke-88, penyerang Timnas Spanyol itu justru mendapatkan kartu kuning kedua atau kartu merah tidak langsung pada masa injury time (90+1). Bermain dengan 10 orang pada menit-menit krusial membuat Como gagal menyelamatkan satu poin pun di kandang sendiri.

Posisi Klasemen Sementara

Berdasarkan update klasemen hingga Minggu (15/2/2026), Como kini tertahan di peringkat ke-7 dengan koleksi 41 poin dari 25 pertandingan. Mereka mulai tertinggal dari Atalanta yang berada di posisi ke-6 dengan 42 poin.

Sementara itu, Fiorentina naik ke peringkat 18 dan mulai memberikan tekanan kepada tim-tim di atasnya dalam upaya keluar dari zona merah. Kemenangan ini sekaligus membalaskan dendam La Viola yang sebelumnya didepak Como dari ajang Coppa Italia bulan lalu.

Susunan Pemain:

Como (4-2-3-1): Jean Butez; Mergim Vojvoda, Jacobo Ramon, Marc-Oliver Kempf, Alex Valle; Maximo Perrone, Lucas Da Cunha; Nicolas Kuhn, Nico Paz, Martin Baturina; Anastasios Douvikas (Alvaro Morata).

Fiorentina (4-3-3): David de Gea; Dodo, Marin Pongracic, Luca Ranieri, Fabiano Parisi; Nicolo Fagioli, Rolando Mandragora, Marco Brescianini; Jack Harrison, Moise Kean, Manor Solomon.