Firenze (Lampost.co)–Fiorentina gagal memaksimalkan status tuan rumah setelah bermain imbang tanpa gol dengan Parma dalam lanjutan pekan ke-28 Serie A musim 2025/2026. Bertanding di Stadio Artemio Franchi, Senin (9/3/2026) dini hari WIB, kedua tim harus puas berbagi satu poin dalam laga yang berlangsung ketat namun minim penyelesaian akhir yang klinis.

Hasil ini makin memperpanjang tren negatif La Viola yang tengah berjuang menjauh dari zona degradasi. Sebaliknya bagi Parma, tambahan satu poin di laga tandang ini memperkokoh posisi mereka di papan tengah klasemen sementara Liga Italia.

Dominasi La Viola yang Sia-Sia

Bermain di hadapan pendukung sendiri, anak asuh Fiorentina sebenarnya tampil dominan sejak peluit pertama berbunyi. Statistik mencatat tuan rumah menguasai bola hingga 56 persen dan melepaskan 12 tembakan. Namun, kokohnya barisan pertahanan Parma dengan komando Mariano Troilo membuat setiap peluang Fiorentina mentah sebelum mencapai gawang.

Absennya beberapa pilar seperti Fabiano Parisi karena suspensi dan kondisi Moise Kean yang belum fit 100 persen tampak sangat memengaruhi daya gedor tim asal Firenze tersebut. Beberapa peluang emas melalui skema tendangan sudut (7 berbanding 1) juga gagal terkonversi menjadi gol.

Performa Gemilang Lini Belakang Gialloblu

Parma, yang datang dengan skuad pincang akibat cedera pemain kunci seperti Adrian Bernabe dan Pontus Almqvist, memilih bermain pragmatis. Pelatih Carlos Cuesta menginstruksikan anak asuhnya untuk tampil disiplin di lini belakang. Kiper Edoardo Corvi menjadi pahlawan bagi Parma dengan beberapa penyelamatan krusial yang menjaga skor tetap kacamata hingga laga usai.

Meski hanya mengandalkan serangan balik lewat Mateo Pellegrino, Parma sempat memberikan ancaman di pertengahan babak kedua. Namun, skor 0-0 bertahan hingga wasit Luca Zufferli meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan.

Posisi di Klasemen Sementara

Hasil imbang ini menempatkan Fiorentina di peringkat ke-17 klasemen sementara Serie A dengan koleksi 25 poin dari 28 pertandingan. Posisi ini sangat mengkhawatirkan karena mereka hanya terpaut satu angka dari Cremonese yang berada di zona merah.

Sementara itu, Parma tetap stabil di peringkat ke-12 dengan raihan 34 poin. Bagi Gialloblu, hasil ini memperpanjang catatan tidak terkalahkan mereka dalam empat pertandingan terakhir di liga.

Pada laga selanjutnya, Fiorentina akan bertandang ke markas Cremonese dalam laga hidup mati untuk menjauh dari zona degradasi, sementara Parma akan menjamu Torino di Stadion Ennio Tardini.