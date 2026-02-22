Turin (Lampost.co)–Kejutan besar terjadi pada pekan ke-26 Serie A musim 2025/2026. Raksasa Italia, Juventus, harus menelan pil pahit setelah dicundangi tim tamu Como 1907 dengan skor telak 0-2 di hadapan pendukung sendiri di Allianz Stadium, Sabtu (21/2/2026) malam WIB.

Kekalahan ini makin memperpanjang tren negatif skuad asuhan Luciano Spalletti yang belum meraih kemenangan dalam empat pertandingan terakhir di seluruh kompetisi. Sebaliknya, hasil ini menjadi catatan bersejarah bagi Como di bawah arahan Cesc Fabregas yang sukses mencuri poin penuh dari markas Si Nyonya Tua.

Serangan Kilat Mergim Vojvoda

Tampil tanpa bek andalan Gleison Bremer yang cedera dan Pierre Kalulu yang terkena sanksi, lini belakang Juventus tampak rapuh sejak menit awal. Meski Juventus mendominasi penguasaan bola, Como justru tampil lebih klinis melalui skema serangan balik cepat.

Bencana bagi tuan rumah datang pada menit ke-11. Berawal dari umpan terobosan Tasos Douvikas, Mergim Vojvoda berhasil meloloskan diri dari kawalan Lloyd Kelly.

Dengan tenang, Vojvoda melepaskan tembakan melengkung ke sudut kiri gawang yang tak mampu Michele di Gregorio jangkau. Skor 1-0 untuk keunggulan Como bertahan hingga turun minum meskipun Kenan Yildiz sempat mengancam lewat tendangan jarak jauhnya.

Maxence Caqueret Segel Kemenangan

Memasuki paruh kedua, Spalletti mencoba mengubah strategi dengan memasukkan Francisco Conceicao. Namun, pertahanan Como yang dipimpin kiper Jean Butez tampil sangat disiplin. Butez tercatat melakukan empat penyelamatan krusial, termasuk menggagalkan peluang emas Lois Openda di dalam kotak penalti.

Alih-alih menyamakan kedudukan, Juventus justru kembali kebobolan pada menit ke-61. Melalui transisi cepat, Maxence Caqueret memanfaatkan celah di lini tengah Juve. Menerima umpan manis Lucas da Cunha, Caqueret melepaskan sepakan mendatar yang kembali merobek jala Di Gregorio. Skor berubah menjadi 2-0 untuk tim tamu.

Juventus hampir memperkecil ketinggalan pada menit ke-84 melalui eksekusi tendangan bebas Teun Koopmeiners. Namun, dewi fortuna belum berpihak karena bola hanya membentur tiang gawang. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 2-0 untuk kemenangan Como tetap tidak berubah.

Posisi Juventus Terancam di Klasemen

Hasil minor ini membuat posisi Juventus di peringkat kelima klasemen sementara Serie A 2026 kian terancam. Dengan koleksi 46 poin, Bianconeri kini hanya unggul satu angka dari Como yang membuntuti tepat di posisi keenam dengan 45 poin.

Tekanan bagi Luciano Spalletti makin meningkat mengingat Juventus baru saja dihajar 2-5 oleh Galatasaray di babak play-off 16 Besar Liga Champions tengah pekan lalu. Jika tidak segera bangkit, ambisi Juve mengamankan tiket Liga Champions musim depan terancam sirna.

Susunan Pemain:

Juventus (4-3-3): Di Gregorio; Cambiaso, Gatti, Lloyd Kelly, Locatelli; Thuram, Koopmeiners, Miretti; Kenan Yildiz, Lois Openda, Adzic.

Pelatih: Luciano Spalletti

Como (4-2-3-1): Jean Butez; Kempf, Alex Valle, Jacobo Ramon, Smolcic; Maxence Caqueret, Maximo Perrone; Mergim Vojvoda, Baturina, Da Cunha; Tasos Douvikas.

Pelatih: Cesc Fabregas