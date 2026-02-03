Palma (Lampost.co)—Mallorca tampil menggila saat menjamu Sevilla dalam laga penutup pekan ke-22 La Liga musim 2025/2026. Bermain di hadapan pendukung sendiri di Estadio Mallorca Son Moix, Selasa (3/2/2026) dini hari WIB, skuad asuhan Jagoba Arrasate sukses mengamankan kemenangan krusial dengan skor mencolok 4-1.

Kemenangan ini menjadi sangat berarti bagi Los Bermellones yang tengah berjuang menghindari ancaman degradasi. Tambahan tiga poin ini membuat Mallorca merangkak naik dari posisi ke-18 dan memberikan napas lega dalam persaingan ketat di papan bawah klasemen.

Jalannya Pertandingan

Mallorca memulai laga dengan agresivitas tinggi. Dominasi tuan rumah membuahkan hasil pada menit ke-26 setelah wasit Cesar Soto menunjuk titik putih.

Vedat Muriqi yang maju sebagai algojo tidak menyia-nyiakan peluang tersebut untuk membawa Mallorca unggul 1-0. Ini merupakan gol ke-15 Muriqi musim ini, memperkokoh posisinya di jajaran top skor liga.

Menjelang akhir babak pertama, Mallorca menggandakan keunggulan melalui tendangan keras Omar Mascarell pada menit ke-44. Tidak butuh waktu lama, pada masa injury time babak pertama (45+1), rekrutan anyar Neal Maupay mencatatkan namanya di papan skor sekaligus menutup babak pertama dengan keunggulan telak 3-0.

Memasuki babak kedua, Sevilla mencoba bangkit di bawah arahan pelatih Matias Almeyda. Namun, justru Mallorca yang kembali menambah derita tim tamu. Samuel Costa mencetak gol keempat pada menit ke-53 melalui skema serangan balik cepat. Sevilla hanya mampu memperkecil ketinggalan melalui gol hiburan di pertengahan babak kedua, namun skor 4-1 bertahan hingga peluit panjang berbunyi.

Dampak Klasemen

Dengan hasil ini, Mallorca kini mengoleksi 24 poin dari 22 pertandingan, menyamai poin Sevilla yang tertahan di peringkat ke-14. Sevilla sendiri makin terpuruk setelah menelan kekalahan ke-12 mereka musim ini, sebuah catatan mengkhawatirkan bagi klub sebesar Los Nervionenses.

Krisis di kubu Sevilla tampaknya makin mendalam. Absennya beberapa pilar seperti Nemanja Gudelj dan performa lini belakang yang rapuh menjadi catatan merah bagi manajemen klub asal Andalusia tersebut di sisa musim 2025/2026.

Susunan Pemain:

Mallorca: Leo Roman; Maffeo, Valjent, Raillo, Mojica; Samu Costa, Mascarell, Darder; Asano, Maupay, Vedat Muriqi.

Sevilla: Vlachodimos; Carmona, Marcao, Bade, Pedrosa; Sow, Agoume, Saul; Alexis Sanchez, Akor Adams, Lukebakio.