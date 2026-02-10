Villarreal (Lampost.co)–Villarreal tampil perkasa saat menjamu Espanyol dalam lanjutan kompetisi La Liga pekan ke-23 musim 2025/2026. Bermain di Stadion La Ceramica, Selasa (10/2/2026) dini hari WIB, skuad berjuluk Kapal Selam Kuning itu sukses mengamankan kemenangan telak 4-1.

Kemenangan ini menjadi momentum penting bagi tim asuhan Marcelino Garcia Toral untuk merangsek ke posisi empat besar klasemen sementara. Tambahan tiga poin membuat Villarreal kini mengoleksi 45 poin, menyamai perolehan Atletico Madrid yang berada di peringkat ketiga.

Jalannya Pertandingan

Espanyol sebenarnya sempat memberikan kejutan di awal laga. Pada menit ke-12, Omar El Hilali berhasil menyarangkan bola ke gawang Villarreal yang dikawal Luiz Junior.

Namun, kegembiraan tim tamu tidak bertahan lama setelah wasit menganulir gol tersebut lewat bantuan VAR. Roberto Fernandez dianggap melakukan pelanggaran lebih dahulu dalam proses terciptanya gol.

Setelah selamat dari ancaman tersebut, Villarreal mulai mendominasi jalannya laga. Kebuntuan pecah pada menit ke-35 melalui aksi Georges Mikautadze. Penyerang asal Georgia itu melepaskan tendangan voli akrobatik setelah menerima umpan sundulan Tajon Buchanan.

Nasib buruk Espanyol berlanjut menjelang turun minum. Pada menit ke-41, Jose Salinas melakukan kesalahan fatal dengan mencetak gol bunuh diri. Upayanya menghalau umpan silang justru membuat bola melambung melewati kiper Marko Dmitrovic. Skor 2-0 bertahan hingga jeda.

Dominasi Villarreal

Memasuki paruh kedua, Villarreal tidak mengendurkan serangan. Nicolas Pepe menunjukkan kelasnya pada menit ke-50. Mantan pemain Arsenal itu melakukan aksi dribel individu melewati barisan pertahanan lawan sebelum melepaskan tembakan mendatar ke sudut bawah gawang Espanyol, mengubah skor menjadi 3-0.

Hanya berselang lima menit, gawang Espanyol kembali bobol. Kali ini Alberto Moleiro mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-55 setelah menyelesaikan umpan matang Mikautadze. Gol ini praktis membunuh semangat perlawanan tim tamu.

Espanyol baru mendapatkan gol hiburan pada menit ke-88 melalui sundulan kapten Leandro Cabrera dalam situasi sepak pojok. Namun, gol tersebut hanya memperkecil ketertinggalan dan tidak mampu mengubah hasil akhir pertandingan yang tetap 4-1 untuk keunggulan tuan rumah.

Dengan hasil ini, Villarreal semakin kokoh di zona Liga Champions, sementara Espanyol tertahan di peringkat keenam klasemen sementara La Liga dengan 34 poin.

Susunan Pemain

Villarreal (4-4-2): Luiz Junior; Santiago Mourinho, Rafa Marin, Renato Veiga, Sergi Cardona; Nicolas Pepe, Dani Parejo, Pape Gueye, Alberto Moleiro; Gerard Moreno, Georges Mikautadze.

Espanyol (4-4-1-1): Marko Dmitrovic; Omar El Hilali, Fernando Calero, Leandro Cabrera, Jose Salinas; Jofre Carreras, Urko Gonzalez, Pol Lozano, Pere Milla; Edu Exposito; Roberto Fernandez.