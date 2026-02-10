Jakarta (Lampost.co)—Persib Bandung bersiap melanjutkan misi bersejarah di kancah Asia saat bertandang ke markas wakil Thailand, Ratchaburi FC, dalam laga leg pertama babak 16 besar AFC Champions League 2 (ACL 2) musim 2025/2026. Pertandingan krusial ini akan berlangsung di Dragon Solar Park Stadium, Thailand, Rabu (11/2/2026), pukul 19.15 WIB.

Maung Bandung datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah lolos sebagai juara Grup G. Namun, tantangan di babak gugur kali ini jauh lebih berat mengingat Ratchaburi merupakan salah satu kekuatan utama di Thai League musim ini.

Tanpa Sang Kapten dan Wonderkid

Pelatih Bojan Hodak membawa 22 pemain ke Thailand dengan beberapa perubahan signifikan. Kabar mengejutkan datang dari absennya sang kapten, Marc Klok, yang harus menepi akibat cedera. Selain Klok, gelandang kreatif Beckham Putra Nugraha juga tidak masuk rombongan karena masalah kebugaran pasca-laga domestik.

Meski kehilangan pilar lokal, Persib tetap memiliki kedalaman skuad yang mewah. Kehadiran bintang dunia Layvin Kurzawa di sisi sayap pertahanan dan jenderal lapangan tengah Thom Haye diharapkan mampu memberikan ketenangan dan pengalaman Eropa di level Asia. Di lini depan, duet Andrew Jung dan Uilliam Barros akan menjadi tumpuan utama untuk mencuri gol tandang.

Ancaman Sang Naga di Kandang

Ratchaburi FC, yang dijuluki The Dragons, bukan lawan sembarangan. Di bawah asuhan Worrawoot Srimaka, mereka tampil sangat produktif di fase grup. Pemain yang paling patut diwaspadai adalah Denilson Junior, penyerang tajam asal Brasil yang saat ini masuk jajaran top skor sementara ACL 2 dengan torehan 5 gol.

Selain Denilson, kehadiran penyerang Singapura Ikhsan Fandi yang sangat mengenal karakteristik permainan tim-tim Asia Tenggara menjadi ancaman serius bagi duet bek Federico Barba dan Patricio Matricardi. Ratchaburi terkenal sangat agresif di 15 menit awal babak pertama saat bermain di kandang sendiri.

Duel Lini Tengah

Tanpa Marc Klok, Bojan Hodak akan mengandalkan duet Thom Haye dan Adam Alis untuk menjaga keseimbangan. Thom Haye akan memegang peran vital sebagai pengatur ritme permainan, sekaligus melepaskan umpan-umpan kunci kepada Saddil Ramdani dan Uilliam Barros di sektor sayap.

Di sisi lain, Ratchaburi kemungkinan besar akan menerapkan formasi 4-3-3 yang fleksibel, mengandalkan transisi cepat dari bertahan ke menyerang. Duel di lini tengah antara Thom Haye dan jenderal lapangan tengah Thailand, Jakkaphan Kaewprom, akan menjadi kunci siapa yang akan mendominasi jalannya pertandingan.

Statistik

Persib memiliki memori bagus musim ini melawan wakil Thailand setelah sukses mengalahkan Bangkok United dua kali di fase grup. Namun, secara historis, bermain di Thailand selalu menjadi tantangan fisik yang berat bagi klub-klub Indonesia karena intensitas permainan lawan yang tinggi.

Komentar Pemain Persib

Thom Haye menegaskan tim datang ke Thailand bukan sekadar bertahan. “Kami tahu ini laga sulit, tapi kami percaya dengan rencana pelatih. Target kami jelas, mencuri hasil positif untuk dibawa ke Bandung,” ujar Haye.

Sementara itu, Saddil Ramdani menilai laga ini sebagai kesempatan besar. “Bermain di Asia selalu spesial. Kami harus fokus, kompak, dan berani. Satu gol tandang bisa sangat penting,” katanya.

Prediksi Susunan Pemain

Ratchaburi FC (4-3-3): Kampol Pathomakkakul; Daniel Ting, Jérémy Corinus, Apisit Sorada, Suporn Peenagatapho; Scott Allardice, Jakkaphan Kaewprom, Tana; Denilson Junior, Ikhsan Fandi, Sidcley Ferreira.

Pelatih: Worrawoot Srimaka.

Persib Bandung (4-2-3-1): Teja Paku Alam; Frans Putros, Federico Barba, Patricio Matricardi, Eliano Reijnders; Luciano Guaycochea, Thom Haye; Saddil Ramdani, Uilliam Barros, Adam Alis; Andrew Jung.

Pelatih: Bojan Hodak.

Prediksi Skor Akhir

Melihat komposisi kedua tim, pertandingan akan berjalan ketat. Ratchaburi sangat kuat di kandang, namun Persib memiliki kematangan taktik di bawah asuhan Hodak serta kualitas individu pemain asing yang unggul. Hasil imbang dengan gol akan menjadi capaian yang realistis bagi Maung Bandung sebelum melakoni leg kedua di GBLA.

Prediksi Skor: Ratchaburi FC 1-1 Persib Bandung.