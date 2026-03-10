Valencia (Lampost.co)—Stadion Mestalla menjadi saksi drama luar biasa dalam lanjutan pekan ke-27 La Liga musim 2025/2026. Valencia CF berhasil memetik kemenangan tipis 3-2 atas Deportivo Alaves dalam pertandingan yang diwarnai hujan gol dan pengusiran pemain, Senin (9/3/2026) dini hari WIB.

Jalannya Laga

Pertandingan berlangsung sangat sengit sejak peluit pertama berbunyi. Valencia yang tampil di hadapan pendukung sendiri langsung mengambil inisiatif serangan.

Hasilnya, Javi Guerra membuka keunggulan Los Che melalui penyelesaian akhir yang tenang di dalam kotak penalti. Namun, Alaves tidak tinggal diam dan memberikan perlawanan sengit melalui aksi impresif Lucas Boye.

Lucas Boye menjadi momok bagi pertahanan Valencia dengan mencetak dua gol yang sempat membuat Alaves memberikan tekanan hebat. Meski demikian, Valencia menunjukkan mentalitas tangguh. Eray Comert dan penyerang andalan Hugo Duro berhasil mencatatkan nama mereka di papan skor untuk memastikan keunggulan tuan rumah dalam drama lima gol tersebut.

Hujan Kartu Merah bagi Alaves

Nasib buruk menimpa tim tamu ketika laga memasuki fase krusial. Alaves harus menyudahi pertandingan dengan sembilan pemain setelah dua penggawa mereka, Jon Pacheco dan Ander Guevara, diusir wasit. Keduanya menerima kartu kuning kedua yang berujung kartu merah akibat pelanggaran keras guna meredam agresivitas lini tengah Valencia.

Valencia sukses memanfaatkan keunggulan jumlah pemain ini untuk mendominasi penguasaan bola pada menit-menit akhir. Mereka pun mengunci kemenangan 3-2 hingga wasit Jose Luis Guzman meniup peluit panjang.

Posisi di Klasemen Sementara

Tambahan tiga poin ini membuat posisi Valencia merangkak naik ke peringkat 12 klasemen sementara La Liga dengan koleksi 32 poin dari 27 pertandingan. Kemenangan ini sangat berarti bagi Los Che untuk terus menjauh dari papan bawah dan membangun momentum positif di sisa musim 2025/2026.

Sebaliknya, kekalahan ini membuat Deportivo Alaves kian terpuruk di posisi 16. Dengan raihan 27 poin, mereka kini hanya terpaut dua angka dari zona degradasi, sebuah alarm bahaya bagi mereka dalam upaya bertahan di kasta tertinggi sepak bola Spanyol.

Susunan Pemain:

Valencia: Mamardashvili (GK), Thierry Correia, Eray Comert, Mosquera, Gaya, Pepelu, Javi Guerra, Diego Lopez, Sergi Canos, Hugo Duro.

Alaves: Sivera (GK), Tenaglia, Sedlar, Jon Pacheco, Manu Sanchez, Guevara, Antonio Blanco, Guridi, Carlos Vicente, Lucas Boye.