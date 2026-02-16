Valencia (Lampost.co)–Valencia CF berhasil membawa pulang tiga poin krusial setelah menundukkan rival sekota, Levante UD, dengan skor 2-0 dalam laga bertajuk derbi Valenciano di Estadio Ciudad de Valencia, Minggu (15/2/2026) malam. Kemenangan ini menjadi napas baru bagi Los Che dalam upaya menjauh dari zona degradasi La Liga musim 2025/2026.

Dua gol kemenangan tim tamu masing-masing berasal dari Largie Ramazani pada menit ke-64 dan pemain pengganti Umar Sadiq (84). Hasil ini membuat Valencia kini mengoleksi 26 poin dan naik ke peringkat 14 klasemen sementara, sekaligus memberikan tekanan hebat bagi Levante yang masih tertahan di posisi ke-19.

Jalannya Pertandingan

Pertandingan mulai dengan tensi tinggi khas derbi. Tuan rumah Levante dengan dukungan ribuan suporternya mencoba mengambil inisiatif serangan lebih dahulu. Namun, barisan pertahanan Valencia lewat komando Luis Gaya tampil sangat disiplin. Sepanjang 45 menit pertama, laga berlangsung cukup alot dengan minim peluang bersih dari kedua tim.

Levante sempat mengancam melalui skema serangan balik. Namun, penyelesaian akhir yang buruk menjadi kendala utama tim tuan rumah. Hingga turun minum, papan skor tetap menunjukkan angka kacamata 0-0.

Perubahan Taktik dan Dominasi Valencia

Memasuki babak kedua, pelatih Valencia melakukan langkah berani dengan melakukan triple substitution pada menit ke-58. Masuknya Guido Rodriguez, Javi Guerra, dan Umar Sadiq terbukti mengubah alur permainan. Valencia mulai menguasai lini tengah dan lebih agresif menekan pertahanan lawan.

Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-64. Berawal dari umpan presisi Luis Rioja, Largie Ramazani berhasil melepaskan tembakan mendatar yang gagal kiper Levante halau. Skor berubah 1-0 untuk keunggulan tim tamu.

Tertinggal satu gol, Levante mencoba tampil lebih terbuka. Hal ini justru meninggalkan lubang di lini belakang mereka. Menit ke-84, serangan cepat yang Javi Guerra bangun berhasil Umar Sadiq selesaikan dengan sempurna. Gol tersebut mengunci kemenangan Valencia di markas lawan.

Drama Kartu Merah di Menit Akhir

Tensi pertandingan memuncak di masa injury time. Pemain Levante, Kervin Arriaga, harus mandi lebih cepat setelah menerima kartu kuning kedua pada menit ke-90+5 akibat pelanggaran keras. Hingga peluit panjang berbunyi, skor 2-0 untuk kemenangan Valencia tetap bertahan.

Kemenangan ini sangat berarti bagi Valencia mengingat ketatnya persaingan di papan bawah musim ini. Sementara bagi Levante, kekalahan di kandang sendiri memperkecil peluang mereka keluar dari zona merah, dengan hanya menyisakan 14 pertandingan hingga akhir musim.

Susunan Pemain

Levante UD: Pablo Campos; Andres Garcia, Matias Moreno, Elgezabal, Pampin; Carlos Alvarez, Arriaga, Kocho, Brugue; Morales, Fabrício.

Valencia CF: Stole Dimitrievski; Thierry Correia, Cesar Tarrega, Eray Comert, Jose Luis Gaya; Largie Ramazani, Pepelu, Filip Ugrinic, Luis Rioja; Hugo Duro, Lucas Beltran.