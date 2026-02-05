Kiel (Lampost.co)—VfB Stuttgart menjaga ambisi mereka untuk mempertahankan gelar juara DFB-Pokal setelah memetik kemenangan meyakinkan atas Holstein Kiel. Bertanding di Stadion Holstein dalam babak perempat final, Rabu (4/2/2026) malam waktu setempat, Die Schwaben menang telak dengan skor 3-0.

Kemenangan ini memastikan langkah anak asuh Sebastian Hoeneß ke babak semifinal untuk ketiga kalinya dalam empat musim terakhir. Tiga gol kemenangan tim tamu masing-masing dtercipta lewat Deniz Undav, Chris Führich, dan Atakan Karazor.

Jalannya Pertandingan

Pertandingan berlangsung dalam kondisi ekstrem dengan suhu di bawah titik beku. Di babak pertama, Holstein Kiel yang bertindak sebagai tuan rumah sempat memberikan perlawanan sengit.

Tim asuhan Marcel Rapp tersebut menerapkan pertahanan berlapis yang sulit tertembus barisan penyerang Stuttgart. Kiel, yang dijuluki sebagai pembunuh raksasa musim ini setelah menyingkirkan dua tim Bundesliga di babak sebelumnya, sempat mengancam lewat skema serangan balik.

Namun, disiplinnya lini belakang Stuttgart yang dipimpin Jeff Chabot membuat babak pertama berakhir imbang tanpa gol.

Memasuki babak kedua, Stuttgart meningkatkan intensitas serangan. Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-56.

Berawal dari skema serangan yang tertata, Deniz Undav berhasil menyontek bola di depan gawang untuk membawa Stuttgart unggul 1-0.

Gol Larut Pengunci Kemenangan

Tertinggal satu gol, Holstein Kiel mencoba bermain lebih terbuka untuk mencari gol penyeimbang. Namun, hal ini justru menyisakan ruang di lini pertahanan mereka yang berhasil tim tamu manfaatkan dengan baik.

Tepat pada menit ke-90, Chris Führich memperlebar keunggulan menjadi 2-0 lewat tembakan terukur setelah menerima umpan matang di dalam kotak penalti. Belum sempat tuan rumah bernapas, Stuttgart kembali menambah gol pada masa injury time (90+2) melalui aksi Atakan Karazor. Gol Karazor sekaligus menjadi penutup laga di malam yang dingin tersebut.

Komentar Pascalaga

Chris Führich mengaku sangat puas dengan hasil ini mengingat kondisi lapangan yang sangat menantang. “Kondisinya sangat sulit. Lapangan cukup licin dan cuaca sangat dingin. Melawan tim seperti Kiel di kandangnya selalu tidak menyenangkan, jadi yang terpenting adalah kami lolos,” ujar pemain Timnas Jerman tersebut kepada ZDF setelah laga.

Dengan hasil ini, Stuttgart tinggal selangkah lagi menuju partai puncak di Olympiastadion Berlin yang akan pada 23 Mei 2026. Di sisi lain, Holstein Kiel harus merelakan mimpi mereka di turnamen ini dan kembali fokus pada perjuangan di kompetisi liga kasta kedua.

Susunan Pemain

Holstein Kiel: Weiner; Becker, Erras, Johansson; Porath, Ivezic, Meffert, Tolkin; Holtby; Arp, Machino.

VfB Stuttgart: Nubel; Vagnoman, Jeltsch, Chabot, Hendriks; Karazor, Stiller; Leweling, Millot, Fuhrich; Undav.