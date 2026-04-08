Madrid (Lampost.co)–Menjelang laga panas perempat final Liga Champions melawan Bayern Muenchen, kabar menggembirakan datang bagi para pendukung setia Real Madrid. Bintang asal Brasil, Vinicius Junior, memberikan sinyal kuat bahwa dia segera menandatangani kontrak baru bersama klub berjuluk Los Blancos tersebut. Pemain lincah ini menegaskan hasratnya untuk bertahan lebih lama di klub yang selalu ia sebut sebagai tim impiannya.

Meski masa kerjanya saat ini masih tersisa hingga Juni 2027, spekulasi mengenai masa depannya sempat berhembus kencang beberapa waktu lalu. Namun, pernyataan terbaru Vinicius seolah meredam segala rumor kepindahannya dari Santiago Bernabeu.

Kepercayaan Penuh dari Florentino Perez

Vinicius mengungkapkan komunikasi antara dia dan manajemen klub, khususnya sang Presiden Florentino Perez, berjalan sangat baik. Ia merasa sangat tenang karena mendapatkan dukungan penuh petinggi klub untuk terus menjadi ikon lini serang Madrid di masa depan.

“Saya masih memiliki satu tahun tersisa dalam kontrak, kami tenang. Setelahnya saya mendapat kepercayaan dari presiden, dan kami santai mengenai apa yang kami inginkan. Saya bahagia di sini dan ingin bertahan selama bertahun-tahun,” ujar Vinicius mengutip laman Football Espana, Senin (6/4/2026).

Ketenangan ini menjadi modal penting bagi Vinicius sebelum turun di laga krusial menghadapi Bayern Muenchen pada Rabu (8/4/2026). Fokusnya kini sepenuhnya tertuju pada performa di lapangan hijau demi menambah koleksi trofi bagi lemari juara Real Madrid.

Kebangkitan di Bawah Asuhan Alvaro Arbeloa

Perjalanan Vinicius di musim 2025/2026 ini sebenarnya tidak selalu mulus. Pada awal musim, ia sempat mengalami masa sulit saat Real Madrid masih berada di bawah kepemimpinan Xabi Alonso. Selama periode tersebut, pemain berusia 25 tahun ini hanya mampu membukukan tujuh gol dan delapan asis dari 33 pertandingan.

Namun, situasi berbalik drastis sejak Alvaro Arbeloa mengambil alih kursi kepelatihan. Di bawah arahan Arbeloa, performa Vinicius kembali meledak dan menunjukkan konsistensi yang luar biasa. Sejak awal tahun 2026 saja, ia telah mengemas 12 gol dari 20 pertandingan, sebuah angka yang menjadikannya salah satu pemain paling produktif di Eropa saat ini bersama bintang Barcelona, Raphinha.

Hingga saat ini, Vinicius telah terlibat dalam 26 kontribusi gol bagi Madrid musim ini. Catatan impresif tersebut hanya kalah dari rekan setimnya, Kylian Mbappe, yang memimpin dengan 43 kontribusi gol sejak gelaran Piala Dunia Antarklub 2025 lalu.

Ikon Modern Real Madrid dengan 14 Trofi

Sejak pertama kali didatangkan dari Flamengo pada tahun 2018 sebagai talenta muda berbakat, Vinicius Junior telah bertransformasi menjadi salah satu pemain terbaik dunia. Dedikasinya selama delapan musim terakhir telah membuahkan hasil yang sangat fantastis.

Pemain bernomor punggung 7 ini telah mempersembahkan 14 trofi utama bagi Real Madrid, termasuk dua gelar juara Liga Champions yang sangat bergengsi. Dengan rencana perpanjangan kontrak ini, Vinicius berpeluang besar untuk memecahkan lebih banyak rekor dan mengukuhkan statusnya sebagai legenda hidup di Santiago Bernabeu.