Lisbon (Lampost.co)–Arsenal akan bertandang ke markas Sporting Lisbon dalam laga leg pertama perempat final Liga Champions yang akan berlangsung di Stadion Jose Alvalade, Rabu (8/4/2026), pukul 02.00 WIB. Meski The Gunners memiliki catatan impresif dalam sejarah pertemuan kedua tim, pelatih Mikel Arteta memperingatkan anak asuhnya untuk tetap waspada terhadap kualitas luar biasa yang wakil Portugal tersebut tunjukkan musim ini.

Arteta menilai tim asuhan Rui Borges bukanlah lawan sembarangan. Keberhasilan Sporting menembus babak delapan besar dan persaingan ketat mereka di jalur juara liga domestik menjadi bukti nyata tim asal Lisbon ini sedang berada dalam masa keemasan.

Variasi Ofensif dan Kualitas Individu yang Berbahaya

Dalam sesi konferensi pers menjelang laga, Mikel Arteta menyoroti fleksibilitas taktik Sporting, terutama dalam fase menyerang. Menurut pelatih asal Spanyol tersebut, Sporting memiliki banyak pemain yang mampu mengisi ruang-ruang kosong secara cerdas dan memiliki variasi serangan yang sulit ditebak.

Baca juga: Alvaro Arbeloa Tegaskan Real Madrid Siap Ladeni Tekanan Bayern Muenchen

“Mereka punya banyak kualitas, variasi dalam menyerang, serta banyak pemain yang bisa menempati berbagai ruang di fase ofensif. Kualitas individu mereka mampu mengubah jalannya pertandingan dalam sekejap,” ujar Arteta mengutip laman resmi klub, Selasa (7/4/2026).

Ia juga menambahkan masalah bagi tim lawan sering muncul lebih cepat karena pergerakan pemain Sporting dimulai sejak fase awal serangan. “Jika terlambat mengantisipasi, akan sulit mengatasinya. Itulah yang sedang kami coba lakukan (untuk meredamnya),” ujarnya.

Momentum Positif Sporting

Kepercayaan diri Sporting Lisbon memang sedang melambung tinggi. Mereka melenggang ke babak 16 besar tanpa melalui jalur play-off setelah finis di posisi tujuh babak liga dengan lima kemenangan. Salah satu prestasi paling mencolok adalah saat mereka menumbangkan juara bertahan, Paris Saint-Germain, dengan skor 2-1 di kandang sendiri.

Kekuatan mental Sporting juga teruji di babak 16 besar saat menghadapi Bodo/Glimt. Setelah sempat tertinggal 0-3 di leg pertama, mereka mampu melakukan comeback gila dengan menang telak 5-0 di kandang sendiri pada leg kedua. Rentetan hasil positif inilah yang membuat Arteta merasa statistik masa lalu tidak lagi relevan.

Lupakan Kemenangan 5-1 dan Fokus Kendali Pertandingan

Pada pertemuan terakhir kedua tim, Arsenal memang sempat mempermalukan Sporting di hadapan pendukung sendiri dengan skor mencolok 5-1. Namun, bagi Arteta, memori manis itu sudah menjadi sejarah. Ia menegaskan setiap fase dalam sebuah tim selalu berbeda dan Sporting saat ini jauh lebih matang dari sebelumnya.

“Setiap fase tim itu berbeda. Saat ini mereka sedang berada dalam momen yang sangat bagus. Namun pada akhirnya, saat peluit berbunyi, yang penting adalah bagaimana kami mengendalikan momen-momen itu untuk membawa permainan ke arah yang kami inginkan,” ujar Arteta.

Predikis pertandingan ini akan menjadi duel taktik yang menarik antara filosofi permainan menekan ala Arteta dan skema ofensif cair milik Rui Borges. Kemenangan di leg pertama ini akan menjadi modal sangat berharga bagi Arsenal sebelum mereka berganti menjamu Sporting di Stadion Emirates pada leg kedua nanti.