Grimsby (Lampost.co)–Wolverhampton Wanderers (Wolves) harus bersusah payah mengamankan tiket ke putaran kelima Piala FA 2026. Bertandang ke markas tim kasta keempat, Grimsby Town, di Blundell Park, Minggu (15/2/2026) malam, Wolves menang tipis 1-0 melalui aksi heroik Santiago Bueno.

Kemenangan ini menjadi angin segar bagi skuad asuhan Rob Edwards yang tengah terpuruk di dasar klasemen Liga Primer Inggris. Meski menghadapi lawan dari League Two, jalannya pertandingan tidaklah mudah bagi Wolves. Lapangan Blundell Park yang diguyur hujan deras berubah menjadi kubangan lumpur, memaksa para pemain Liga Primer tersebut beradaptasi dengan kondisi ekstrem.

Jalannya Pertandingan

Grimsby Town, yang sebelumnya sempat mengejutkan publik dengan menyingkirkan Manchester United di Piala Liga musim ini, tampil tanpa rasa takut. Baru satu menit laga berjalan, Charles Vernam hampir membawa tuan rumah unggul melalui tendangan melengkung yang hanya melebar tipis dari tiang gawang Sam Johnstone.

Wolves baru bisa mengendalikan ritme permainan di pertengahan babak pertama. Namun, aliran bola sering terhambat kondisi lapangan yang becek. Skor kacamata bertahan hingga turun minum.

Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-60. Berawal dari umpan silang akurat Joao Gomes ke jantung pertahanan Grimsby, Santiago Bueno muncul tanpa kawalan. Bek asal Uruguay tersebut melepaskan sontekan yang gagal kiper Jackson Smith halau, mengubah skor menjadi 1-0 untuk keunggulan tim tamu.

Grimsby berusaha bangkit di sisa waktu. Pada masa injury time, mereka hampir memaksakan laga berakhir imbang melalui sundulan Andy Cook. Namun, Santiago Bueno kembali menunjukkan kelasnya. Selain mencetak gol, ia melakukan blok krusial tepat di garis gawang untuk menghalau upaya Tyrell Sellars-Fleming.

Momen Kebangkitan Rob Edwards

Manajer Wolves, Rob Edwards, mengakui pertandingan itu lebih tentang mentalitas daripada taktik. Ia memuji daya juang anak asuhnya yang mampu meraih kemenangan tandang pertama mereka di semua kompetisi musim ini.

Bagi Grimsby Town, kekalahan ini menghentikan catatan sepuluh laga tidak terkalahkan mereka. Meski tersingkir, manajer David Artell mengaku bangga dengan perlawanan anak asuhnya terhadap tim kasta tertinggi.

Dengan hasil ini, Wolves berhak melaju ke putaran kelima Piala FA 2026. Ini merupakan pencapaian ketiga berturut-turut Wolves mencapai babak 16 besar kompetisi tertua di dunia tersebut, sebuah rekor yang tidak pernah mereka rasakan sejak tahun 1981.

Susunan Pemain:

Grimsby Town: Jackson Smith; Rodgers, Sweeney, McJannet, Burns; Warren, Turi, Khouri, Walker; Vernam, Kabia.

Wolverhampton Wanderers: Sam Johnstone; Mosquera, Santiago Bueno, Krejci, Tchatchoua; Mateus Mane, Andre, Joao Gomes, David Moller Wolfe; Tolu Arokodare, Adam Armstrong.