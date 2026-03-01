Wolverhampton (Lampost.co)–Kejutan besar terjadi di pekan ke-27 Premier League musim 2025/2026. Tim juru kunci, Wolverhampton Wanderers, secara tidak terduga membungkam kandidat Liga Champions, Aston Villa, dengan skor meyakinkan 2-0 di Stadion Molineux, Sabtu (28/2/2026) dini hari WIB.

Dua gol kemenangan tim asuhan Rob Edwards berasal dari duet “Gomes”, yakni Joao Gomes pada menit ke-61 dan Rodrigo Gomes pada masa injury time. Hasil ini menjadi angin segar bagi publik Molineux yang merindukan kemenangan di tengah musim yang berat.

Dominasi Taktis Rob Edwards

Meskipun Aston Villa datang dengan status unggulan ketiga di klasemen, Wolves menunjukkan determinasi luar biasa sejak peluit pertama berbunyi. Rob Edwards menginstruksikan anak asuhnya untuk bermain disiplin dan mengandalkan serangan balik cepat yang merepotkan pertahanan The Villans.

Gol pertama lahir melalui skema apik di sisi sayap. Umpan terukur dari lini tengah berhasil Joao Gomes selesaikan dengan sepakan keras yang tak mampu kiper Emiliano Martinez halau. Gol ini langsung membakar semangat ribuan pendukung tuan rumah.

Memasuki menit-menit akhir, saat Villa mengerahkan seluruh pemainnya untuk menyerang, Wolves melancarkan counter-attack mematikan. Rodrigo Gomes yang muncul dari lini kedua melepaskan tembakan mendatar yang mengunci kemenangan Wolves menjadi 2-0.

Krisis Cedera dan Frustrasi Aston Villa

Kekalahan ini makin memperparah tren negatif skuad asuhan Unai Emery. Villa tampil tanpa beberapa pilar utama seperti John McGinn, Youri Tielemans, dan Boubacar Kamara yang masih cedera panjang. Absennya para pengatur serangan ini membuat suplai bola ke Ollie Watkins dan Jadon Sancho menjadi tersendat.

Suasana panas juga terlihat di pinggir lapangan setelah peluit akhir. Kapten Villa, Ezri Konsa, sempat terlibat adu mulut dengan sekelompok suporter tim tamu yang kecewa dengan penurunan performa tim dalam beberapa laga terakhir. Emery kini harus memutar otak cepat mengingat Chelsea sudah menunggu mereka di tengah pekan depan.

Peta Persaingan Klasemen 2026

Tambahan tiga poin ini memang belum membawa Wolves keluar dari posisi buncit klasemen sementara Liga Inggris per 1 Maret 2026. Namun, kemenangan ini sangat krusial untuk menjaga asa mereka lolos dari jerat degradasi dan memperbaiki mentalitas tim menjelang laga kontra Liverpool.

Bagi Aston Villa, kekalahan ini membuat posisi mereka di peringkat ketiga terancam oleh Manchester United dan Liverpool yang terus membayangi di bawahnya. Ambisi untuk bersaing memperebutkan gelar juara musim ini tampaknya harus realistis berganti menjadi target mengamankan slot zona Liga Champions.

Susunan Pemain:

Wolves: Johnstone; Toti, Bueno, Krejci; Lemina, Joao Gomes, Andre, Ait-Nouri; Rodrigo Gomes, Armstrong, Cunha,

Aston Villa: Martinez; Cash, Konsa, Pau Torres, Maatsen; Onana, Douglas Luiz, Sancho, Rogers; Buendia, Watkins,