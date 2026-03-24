Paris (Lampost.co)–Penantian panjang publik sepak bola Prancis akhirnya menemui titik terang. Zinedine Zidane telah mencapai kesepakatan resmi secara lisan untuk menakhodai Tim Nasional Prancis. Mantan pelatih Real Madrid tersebut akan mengambil alih kursi kepelatihan dari Didier Deschamps segera setelah perhelatan Piala Dunia 2026 berakhir.

Kabar yang beredar Selasa (24/3/2026), menyebutkan Federasi Sepak Bola Prancis (FFF) telah merampungkan negosiasi prinsip dengan Zidane. Meskipun pengumuman resmi akan berlangsung setelah turnamen di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko usai, sinyal kuat kepindahan ini sudah terkonfirmasi berbagai sumber internal federasi.

Suksesor Alami Deschamps

Keputusan ini menandai akhir dari era kepemimpinan Didier Deschamps yang telah berlangsung selama 14 tahun. Deschamps, yang sebelumnya sudah menyatakan akan mundur pasca-Piala Dunia 2026, memberikan restu penuh bagi rekan setimnya di Piala Dunia 1998 tersebut untuk meneruskan estafet kepemimpinan Les Bleus.

Presiden FFF, Philippe Diallo, dalam wawancara terbaru dengan media lokal, mengisyaratkan sosok pengganti sudah ada. Profil yang Prancis butuhkan adalah seseorang yang memiliki kredibilitas tinggi dan dukungan penuh masyarakat Prancis, kriteria yang sangat melekat pada sosok Zidane.

Penantian Lima Tahun Zidane

Sejak meninggalkan Real Madrid untuk kedua kalinya pada 2021, Zidane memang santer menolak berbagai tawaran dari klub raksasa Eropa, termasuk Manchester United dan Juventus. Komitmennya hanya satu, yakni melatih tim nasional negaranya. Kesepakatan ini mengakhiri spekulasi panjang mengenai masa depan sang legenda yang telah hiatus dari dunia manajerial selama hampir lima tahun.

Persiapan Terakhir Menuju Piala Dunia 2026

Saat ini, Timnas Prancis masih fokus sepenuhnya di bawah arahan Deschamps untuk menghadapi agenda FIFA Matchday Maret 2026. Prancis akan menjajal kekuatan Brasil di Boston pada 26 Maret mendatang, menyusul kemudian laga kontra Kolombia di Washington pada 29 Maret sebagai simulasi terakhir sebelum putaran final Piala Dunia.

Harapannya kehadiran Zidane di balik layar tidak mengganggu konsentrasi skuad saat ini. Melainkan memberikan kepastian stabilitas transisi bagi generasi emas Prancis di bawah pimpinan Kylian Mbappe. Publik kini menantikan pengumuman resmi yang akan berlangsung di Paris pada Agustus 2026 mendatang.