London (Lampost.co)—Arsenal makin kokoh di puncak klasemen Premier League musim 2025/2026 setelah memetik kemenangan meyakinkan 3-0 atas Sunderland di Emirates Stadium, Sabtu (7/2/2026) malam. Dominasi tim asuhan Mikel Arteta ini sekaligus memperlebar jarak dari kejaran Manchester City dalam perburuan gelar juara.

Gol spektakuler gelandang Martin Zubimendi pada menit ke-24 membuka kemenangan The Gunners. Pemain asal Spanyol tersebut melepaskan tendangan roket dari luar kotak penalti yang gagal kiper Sunderland, Robin Roefs, jangkau. Meski tampil tanpa Martin Odegaard dan Bukayo Saka yang cedera ringan, Arsenal tetap tampil dominan sepanjang babak pertama.

Sunderland yang datang sebagai tim promosi kejutan musim ini sebenarnya memberikan perlawanan sengit. Sang kapten, Granit Xhaka, yang menjalani momen emosional kembali ke Emirates, beberapa kali mematahkan serangan mantan klubnya tersebut. Namun, masuknya Viktor Gyokeres di babak kedua menjadi pembeda yang nyata.

Baca juga: Kartu Merah Romero dan Gol Mbeumo Warnai Kemenangan MU atas Tottenham

Penyerang internasional Swedia tersebut membuktikan ketajamannya dengan mencetak dua gol tambahan. Gol pertama Gyokeres lahir pada menit ke-68 melalui skema serangan balik cepat.

Menyusul kemudian gol kedua pada menit ke-82 setelah memanfaatkan kemelut di depan gawang hasil umpan silang Noni Madueke. Skor 3-0 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan.

Statistik Pertandingan dan Posisi Klasemen

Dengan hasil ini, Arsenal kini mengoleksi 56 poin dari 25 pertandingan, unggul sembilan angka dari Manchester City yang baru bertanding melawan Liverpool pada Minggu (8/2/2026) malam. Sementara itu, Sunderland asuhan Regis Le Bris harus tertahan di peringkat kedelapan, namun masih dalam persaingan ketat untuk zona kompetisi Eropa.

Kemenangan ini menjadi modal berharga bagi Arsenal sebelum mereka melawat ke markas Brentford tengah pekan depan. Bagi publik London Utara, performa konsisten ini makin mempertebal keyakinan penantian gelar juara liga sejak 2004 mungkin akan berakhir pada tahun 2026 ini.

Susunan pemain:

Arsenal (4-3-3): David Raya; Ben White, William Saliba, Gabriel Magalhaes, Riccardo Calafiori; Declan Rice, Martin Zubimendi, Kai Havertz; Noni Madueke, Gabriel Jesus, Leandro Trossard.

Sunderland (5-4-1): Robin Roefs; Trai Hume, Nordi Mukiele, Daniel Ballard, Omar Alderete, Reinildo; Enzo Le Fee, Habib Diarra, Noah Sadiki, Granit Xhaka; Brian Brobbey.