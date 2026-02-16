Cremona (Lampost.co)–Pertarungan sengit di papan bawah klasemen Serie A musim 2025/2026 yang mempertemukan Cremonese kontra Genoa berakhir tanpa pemenang. Duel pekan ke-25 yang berlangsung di Stadion Giovanni Zini, Minggu (15/2/2026) malam WIB tersebut ditutup dengan skor kacamata 0-0.

Meskipun tidak ada gol yang tercipta, jalannya pertandingan berlangsung dalam tensi tinggi. Penampilan luar biasa kiper Cremonese, Emil Audero, menjadi sorotan utama setelah melakukan enam penyelamatan krusial yang mementahkan gelombang serangan tim tamu.

Dominasi Genoa dan Tembok Audero

Sejak peluit pertama berbunyi, Genoa asuhan Daniele de Rossi tampil lebih dominan dalam penguasaan bola. Statistik mencatat Il Grifone memegang 65 persen aliran bola dan terus menekan pertahanan tuan rumah melalui kreasi serangan Junior Messias dan Vitinha.

Peluang emas pertama Genoa dapat melalui tendangan keras Vitinha dari luar kotak penalti pada menit ke-10. Namun, Audero mampu menepis bola dengan aksi terbang yang gemilang. Menjelang akhir babak pertama, Audero kembali unjuk gigi dengan menggagalkan tembakan voli jarak dekat Brooke Norton-Cuffy.

Drama Tiang Gawang di Menit Akhir

Memasuki babak kedua, pelatih Cremonese, Davide Nicola, mencoba mengubah strategi dengan memasukkan Federico Bonazzoli untuk menemani Jamie Vardy di lini depan. Perubahan ini membuat serangan balik Grigiorossi menjadi lebih hidup.

Drama hampir pecah di masa injury time tepatnya menit ke-94. Bonazzoli melepaskan tembakan melengkung yang sudah gagal kiper Genoa, Justin Bijlow, jangkau. Namun, pendukung tuan rumah harus gigit jari setelah bola hanya membentur mistar gawang dan keluar lapangan.

Posisi di Klasemen

Hasil imbang ini tidak banyak mengubah posisi kedua tim di tabel klasemen sementara Serie A 2025/2026. Cremonese saat ini tertahan di peringkat ke-15 dengan koleksi 24 poin dari 25 pertandingan. Sementara itu, Genoa membuntuti tepat di bawahnya, posisi ke-16, dengan raihan poin yang sama namun kalah dalam selisih gol.

Pada pekan selanjutnya akhir Februari 2026, Cremonese akan melakoni laga berat bertandang ke markas AS Roma di Stadion Olimpico. Di sisi lain, Genoa akan mencoba bangkit saat menjamu Torino di Stadion Luigi Ferraris.

Susunan Pemain:

Cremonese: Audero; Pezzella, Baschirotto, Bianchetti, Barbieri; Maleh, Payero, Pickel; Bonazzoli, Jamie Vardy, Milan Djuric.

Genoa: Justin Bijlow; Norton-Cuffy, Marcandali, Mattia Viti, Aaron Martin; Morten Thorsby, Grassi, Tommaso Baldanzi; Junior Messias, Lorenzo Colombo, Vitinha.