Wolverhampton (Lampost.co)–Ambisi Liverpool untuk menembus posisi empat besar klasemen Premier League 2025/2026 harus membentur tembok tebal. Bertandang ke Molineux Stadium pada Rabu (4/3/2026) dini hari WIB, The Reds secara mengejutkan tumbang dengan skor tipis 1-2 dari tuan rumah Wolverhampton Wanderers.

Jalannya Laga

Pertandingan pekan ke-29 ini berlangsung penuh drama, terutama pada 15 menit terakhir laga. Wolves yang sedang berjuang keluar dari zona merah tampil sangat disiplin dan mampu meredam gempuran anak asuh Arne Slot sepanjang babak pertama yang berakhir tanpa gol.

Kebuntuan baru pecah pada menit ke-78. Rodrigo Gomes membawa Molineux bergemuruh setelah memanfaatkan umpan matang Tolu Arokodare. Penyerang Wolves tersebut berhasil melewati penjagaan Ibrahima Konate sebelum melepaskan tembakan akurat yang gagal Alisson Becker halau.

Liverpool merespons cepat. Lima menit berselang, Mohamed Salah menyamakan kedudukan menjadi 1-1 pada menit ke-83. Bintang asal Mesir itu mencetak gol lewat aksi individu cemerlang yang diakhiri dengan tendangan melengkung ke pojok atas gawang Jose Sa.

Namun, petaka bagi Liverpool datang pada masa injury time. Tepat pada menit ke-90+4, gelandang Wolves, Andre, melepaskan tembakan dari luar kotak penalti. Bola sempat mengenai bek Liverpool, Joe Gomez, sehingga berubah arah dan mengecoh Alisson. Skor 2-1 untuk keunggulan Wolves bertahan hingga peluit panjang berbunyi.

Pukulan Telak bagi Arne Slot

Kekalahan ini menjadi pukulan berat bagi manajer Liverpool, Arne Slot. Hasil minor di Molineux membuat Liverpool tertahan di peringkat kelima klasemen sementara dengan koleksi 48 poin, terpaut tiga angka dari Manchester United dan Aston Villa yang menduduki zona Liga Champions.

Sebaliknya, bagi Wolves, kemenangan ini menjadi angin segar dalam misi mereka menghindari degradasi. Skuad asuhan Rob Edwards kini mulai merangkak naik dan memberikan harapan bagi publik Molineux untuk tetap bertahan di kasta tertinggi musim depan.

Susunan Pemain:

Wolverhampton: Jose Sa; Tchatchoua, Santi Bueno, Krejci; Doherty, Andre, Joao Gomes, Angel Gomes, Wolfe; Armstrong, Mane.

Liverpool: Alisson; Frimpong, Van Dijk, Konate, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister, Szoboszlai; Salah, Gakpo, Ekitike.