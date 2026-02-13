Birmingham (Lampost.co)–Aston Villa berhasil mengamankan tiga poin krusial setelah menumbangkan Brighton & Hove Albion dengan skor tipis 1-0 dalam lanjutan pekan ke-26 Liga Primer Inggris musim 2025/2026. Laga yang berlangsung di Villa Park, Kamis (12/2/2026) dini hari WIB ini diwarnai drama gol menit akhir dan catatan sejarah baru bagi kompetisi sepak bola tertinggi di Inggris.

Kemenangan The Villans melalui gol bunuh diri bek muda Brighton, Jack Hinshelwood, pada menit ke-86. Gol tersebut tercipta setelah situasi sepak pojok yang memicu kemelut di depan gawang Bart Verbruggen. Sundulan keras Tyrone Mings mengenai tubuh Hinshelwood sebelum akhirnya bersarang ke pojok gawang lawan, sekaligus memecah kebuntuan yang bertahan hampir sepanjang pertandingan.

Dominasi dan Penyelamatan Gemilang

Sejak peluit pertama berbunyi, tim asuhan Unai Emery tampil agresif demi memutus tren negatif dua kekalahan beruntun di kandang. Jadon Sancho dan Morgan Rogers berkali-kali merepotkan barisan pertahanan The Seagulls. Namun, koordinasi lini belakang Brighton di bawah pimpinan Jan Paul van Hecke sempat membuat frustrasi para penyerang tuan rumah.

Brighton bukannya tanpa peluang. Di babak kedua, tim tamu tampil lebih proaktif dan nyaris mencetak gol pada menit ke-55 melalui tendangan keras Ferdi Kadioglu.

Namun, kiper andalan Villa, Emiliano Martinez, melakukan penyelamatan heroik dengan menepis bola yang kemudian membentur mistar gawang. Aksi Martinez ini terbukti menjadi kunci bagi Villa untuk tetap menjaga peluang menang.

Rekor Bersejarah James Milner

Meskipun Brighton harus pulang dengan tangan hampa, laga ini menjadi momen bersejarah bagi gelandang veteran mereka, James Milner. Masuk menggantikan Carlos Baleba di babak pertama, Milner resmi mencatatkan penampilan ke-653 di Liga Primer Inggris.

Angka tersebut menyamai rekor penampilan terbanyak sepanjang sejarah kompetisi milik Gareth Barry. Meski telah memasuki usia senja bagi pesepak bola profesional, Milner tetap menunjukkan kualitas kepemimpinan di lapangan tengah, meski akhirnya gagal menghindarkan timnya dari kekalahan.

Posisi Klasemen

Dengan hasil ini, Aston Villa makin kokoh di peringkat ketiga klasemen sementara dengan koleksi 50 poin dari 26 pertandingan. Villa kini hanya terpaut enam poin dari Arsenal yang memimpin puncak klasemen, sekaligus menjaga jarak aman enam angka dari Chelsea dalam perburuan zona Liga Champions.

Sebaliknya, Brighton kian terpuruk di papan bawah. Tim asuhan Fabian Hurzeler ini tertahan di posisi ke-14 dengan 31 poin. Kekalahan ini memperpanjang tren buruk Brighton yang hanya mampu memetik satu kemenangan dari 13 pertandingan terakhir mereka di liga.

Susunan Pemain

Aston Villa (4-2-3-1): Emiliano Martinez; Ezri Konsa, Tyrone Mings, Ian Maatsen, Lamare Bogarde; Amadou Onana, Douglas Luiz; Jadon Sancho, Morgan Rogers, Emiliano Buendia; Ollie Watkins (Alysson/Tammy Abraham).

Brighton (4-3-3): Bart Verbruggen; Jack Hinshelwood, Jan Paul van Hecke, Joel Veltman, Ferdi Kadioglu; Carlos Baleba (James Milner), Mats Wieffer, Yasin Ayari; Kaoru Mitoma, Joao Pedro, Simon Adingra.