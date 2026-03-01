Nyon (Lampost.co)–Federasi Sepak Bola Eropa (UEFA) resmi merilis hasil undian babak 16 besar Liga Champions 2025/2026. Proses pengundian yang berlangsung di markas UEFA, Nyon, Swiss, Jumat (27/2/2026) petang waktu setempat, langsung melahirkan sejumlah duel maut yang sangat publik sepak bola dunia nantikan.

Satu laga yang paling mencuri perhatian adalah pertemuan kembali antara raksasa Spanyol, Real Madrid, dan jawara Inggris, Manchester City. Duel ini seolah menjadi agenda rutin di fase gugur Liga Champions dalam beberapa tahun terakhir. Namun, yang berbeda kali ini adalah status Manchester City sebagai tim unggulan (seeded) berkat posisi mereka di delapan besar fase liga, sehingga mereka akan bertindak sebagai tuan rumah pada leg kedua.

Laga besar lainnya mempertemukan juara bertahan Paris Saint-Germain (PSG) yang akan menghadapi Chelsea. Duel ini membawa aroma dendam bagi Les Parisiens setelah sebelumnya mereka terpaksa tunduk dari The Blues di partai final Piala Dunia Antarklub FIFA 2025 lalu.

Berikut adalah hasil lengkap undian babak 16 besar Liga Champions 2025/2026:

Daftar Pertandingan Babak 16 Besar

Real Madrid vs Manchester City

Paris Saint-Germain vs Chelsea

Newcastle United vs Barcelona

Bayer Leverkusen vs Arsenal

Atletico Madrid vs Tottenham Hotspur

Atalanta vs Bayern Muenchen

Galatasaray vs Liverpool

Bodo/Glimt vs Sporting CP

Format dan Jadwal Pertandingan

Sesuai dengan regulasi format baru Liga Champions yang berlaku musim ini, delapan tim yang finis di posisi teratas fase liga (seeded) mendapatkan hak untuk memainkan laga kandang pada leg kedua. Tim-tim tersebut adalah Arsenal, Bayern Muenchen, Liverpool, Tottenham Hotspur, Barcelona, Chelsea, Sporting CP, dan Manchester City.

Sementara itu, delapan tim lainnya merupakan pemenang dari babak play off fase gugur yang baru saja tuntas pada pertengahan Februari 2026 kemarin.

Jadwal pertandingan babak 16 besar akan terbagi dalam dua pekan sengit:

Leg Pertama: 10 dan 11 Maret 2026 (Markas tim non-unggulan)

Leg Kedua: 17 dan 18 Maret 2026 (Markas tim unggulan)

Pemenang dari babak ini akan melaju ke perempat final yang pengundian jalurnya juga telah dilakukan secara bersamaan untuk menentukan bagan menuju partai puncak. Final Liga Champions 2025/2026 sendiri akan berlangsung di Puskas Arena, Budapest, Hungaria, pada 30 Mei 2026 mendatang.

Bagi para penggemar sepak bola di Indonesia, laga-laga berkelas ini pasti akan memanaskan jadwal di bulan Maret 2026, mengingat ketatnya persaingan tim-tim elite Eropa musim ini yang makin sulit diprediksi sejak perubahan format kompetisi.