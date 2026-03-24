Jakarta (Lampost.co)–Peta kekuatan sepak bola di Asia Tenggara kembali mengalami pergeseran signifikan dalam rilis terbaru ranking FIFA per Maret 2026. Tim Nasional Indonesia mencatatkan progres positif dengan naik ke peringkat 121 dunia. Sedangkan rival serumpun, Malaysia, harus menerima kenyataan pahit terjun bebas ke posisi 135 dunia.

Kenaikan peringkat skuad Garuda ini menjadi modal berharga menjelang agenda FIFA Series 2026. Berdasarkan data terbaru, Indonesia kini mengoleksi 1.144,73 poin, naik satu tingkat dari posisi sebelumnya di urutan 122. Keberhasilan ini sekaligus mengukuhkan posisi Indonesia sebagai kekuatan ketiga di ASEAN, membayangi Thailand dan Vietnam.

Tragedi Harimau Malaya dan Sanksi Berat FIFA

Kondisi kontras justru menimpa Timnas Malaysia. Skuad Harimau Malaya harus merosot tajam sebanyak 14 peringkat. Kejatuhan ini bukan semata karena performa di lapangan, melainkan buntut dari sanksi disiplin yang FIFA dan AFC jatuhkan terkait skandal pemalsuan dokumen tujuh pemain naturalisasi mereka.

Otoritas sepak bola dunia membatalkan kemenangan Malaysia atas Nepal dan Vietnam di babak kualifikasi sebelumnya, yang kemudian memutuskan sebagai kekalahan walkover (WO) 0-3. Dampaknya sangat telak; selain poin yang tergerus habis hingga tersisa 1.095,90 poin, mimpi Malaysia untuk tampil di putaran final Piala Asia 2027 juga sirna.

Dominasi Thailand dan Lonjakan Vietnam

Di level regional, Thailand masih memegang takhta sebagai tim terbaik di Asia Tenggara. Tim Gajah Perang kini bertengger di peringkat 96 dunia dengan raihan 1.243,27 poin. Sementara itu, Vietnam mendapatkan keuntungan besar dari sanksi Malaysia, dengan melesat lima tingkat ke posisi 103 dunia.

Berikut adalah daftar peringkat FIFA untuk negara-negara teratas di ASEAN per Maret 2026:

Thailand: Peringkat 96 (1.243,27 poin)

2. Vietnam: Peringkat 103 (1.213,62 poin)

3. Indonesia: Peringkat 121 (1.144,73 poin)

4. Malaysia: Peringkat 135 (1.095,90 poin)

5. Filipina: Peringkat 136 (1.090,95 poin)

Spanyol Masih Raja Dunia

Beralih ke level global, Spanyol masih belum tergoyahkan di puncak klasemen FIFA dengan 1.877,18 poin. Posisi kedua ada juara bertahan Piala Dunia, Argentina, menyusul kemudian Prancis di peringkat ketiga. Maroko menjadi satu-satunya wakil Afrika yang menembus sepuluh besar dengan menempati posisi ke-8 dunia.

Timnas Indonesia berpeluang besar kembali mendongkrak posisi mereka pada bulan depan. Skuad asuhan pelatih John Herdman akan menghadapi Saint Kitts dan Nevis dalam laga FIFA Series pada 27 Maret 2026. Kemenangan dalam laga tersebut diprediksi akan memberikan tambahan poin yang cukup signifikan untuk terus merangkak naik menuju target 100 besar dunia.