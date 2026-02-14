Volendam (Lampost.co)–Kejutan besar mewarnai pekan ke-23 Eredivisie musim 2025/2026. Pemuncak klasemen sementara, PSV Eindhoven, secara tidak terduga harus mengakui keunggulan tuan rumah FC Volendam dengan skor tipis 1-2 dalam laga di Kras Stadion, Jumat (13/2/2026) malam.

Kekalahan ini menjadi yang kedua bagi skuad asuhan Peter Bosz di sepanjang kampanye liga musim ini. Meskipun mendominasi penguasaan bola, PSV tampak kesulitan menembus barikade pertahanan rapat anak asuh Rick Kruys sejak peluit pertama berbunyi.

Setelah babak pertama berakhir tanpa gol, kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-67. Robin van Cruijsen berhasil menggetarkan jala gawang PSV di bawah kawalan Nick Olij, memanfaatkan kemelut di dalam kotak penalti. Gol tersebut sontak membuat ribuan pendukung tuan rumah bersorak kegirangan.

Drama Menit Akhir

PSV yang tidak ingin kehilangan muka di kandang tim papan bawah terus menggempur pertahanan Volendam. Upaya mereka membuahkan hasil pada menit ke-82. Winger andalan mereka, Dennis Man, menyamakan kedudukan menjadi 1-1 setelah menyambar bola liar hasil tepisan kiper lawan.

Namun, harapan PSV membawa pulang satu poin sirna pada menit-menit akhir. Pada menit ke-87, melalui skema serangan balik cepat, Dave Kwakman mengirimkan umpan terukur yang bisa Aurelio Oehlers selesaikan dengan sempurna. Skor 2-1 bertahan hingga wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan.

Posisi Klasemen

Meski menelan kekalahan, PSV Eindhoven masih kokoh di puncak klasemen Eredivisie dengan koleksi 59 poin dari 23 pertandingan. Mereka masih memiliki margin keunggulan yang sangat lebar, yakni 17 poin dari pesaing terdekatnya, Feyenoord.

Di sisi lain, kemenangan ini menjadi suntikan moral yang luar biasa bagi FC Volendam dalam perjuangan mereka menghindari zona degradasi. Tambahan tiga poin membawa mereka naik ke posisi ke-14 klasemen sementara dengan total 24 poin, unggul tujuh angka dari zona merah.