Jakarta (Lampost.co) — Pelatih John Herdman menghadapi situasi rumit jelang FIFA Series 2026. Timnas Indonesia berpotensi tampil tanpa tujuh pemain kunci. Turnamen itu berlangsung pada 27 hingga 30 Maret 2026. Indonesia bertindak sebagai salah satu tuan rumah.

Absennya sejumlah pilar membuat persiapan tim kurang ideal. Herdman kini harus memutar otak untuk menjaga keseimbangan skuad.

Daftar Pemain yang Terancam Absen

Tujuh nama masuk daftar pemain yang berpotensi menepi. Mereka ialah Thom Haye, Shayne Pattynama, Mees Hilgers, Marselino Ferdinan, Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, dan Mauro Zijlstra.

Sebagian besar pemain mengalami cedera serius. Sisanya harus menjalani sanksi disiplin dari FIFA.

Kondisi itu memengaruhi stabilitas tim. Beberapa nama tersebut merupakan tulang punggung di lini pertahanan dan tengah.

Cedera Menghantui Lini Pertahanan dan Serangan

Mauro Zijlstra mengalami cedera paha saat membela Persija Jakarta. Ia absen ketika Persija bermain imbang 2-2 melawan Borneo FC Samarinda di Jakarta International Stadium.

Tim medis memperkirakan Zijlstra harus menepi beberapa pekan. Ia hampir pasti melewatkan laga kontra Dewa United pada 15 Maret 2026.

Di sektor belakang, Mees Hilgers masih menjalani pemulihan cedera ACL. Cedera itu ia alami saat memperkuat FC Twente di ajang Eredivisie.

Marselino Ferdinan juga belum kembali fit. Ia menjalani operasi hamstring pada Desember 2025.

Asnawi Mangkualam menjalani operasi ACL pada Januari 2026. Pratama Arhan menyusul dengan operasi meniskus lutut kanan pada Februari 2026.

Arhan membutuhkan waktu pemulihan cukup panjang. Ia kemungkinan absen hingga beberapa bulan ke depan.

Sanksi FIFA Bikin Dua Pemain Menepi

Selain cedera, dua pemain lain terkena hukuman disiplin. Thom Haye dan Shayne Pattynama menerima sanksi dari FIFA.

FIFA menjatuhkan larangan bermain empat pertandingan dan denda 5.000 franc Swiss. Hukuman itu keluar pada 5 November 2025.

Sanksi muncul setelah insiden usai kekalahan 0-1 dari Timnas Irak. Laga tersebut berlangsung pada 12 Oktober 2025 dalam putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Wasit asal China, Ma Ning, mengeluarkan kartu merah kepada Haye dan Pattynama. Insiden terjadi setelah pertandingan berakhir.

Akibat hukuman itu, keduanya absen pada FIFA Series Maret 2026 dan FIFA Matchday Juni 2026.

Jadwal dan Tantangan di SUGBK

Pada FIFA Series 2026, Indonesia menjadi tuan rumah bersama Timnas Bulgaria, Timnas Kepulauan Solomon, dan Timnas Saint Kitts dan Nevis.

Skuad Garuda juga rencananya menghadapi Saint Kitts dan Nevis pada 27 Maret 2026. Pertandingan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat.

Herdman kini fokus memantau perkembangan kondisi pemain cedera. Ia juga menyiapkan alternatif dari pemain pelapis.

Untuk itu, situasi tersebut menjadi ujian mental dan strategi bagi Timnas Indonesia. Dukungan publik di SUGBK juga bisa menambah motivasi para pemain yang tampil.