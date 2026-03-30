Austin (Lampost.co)–Akhir pekan yang menjanjikan bagi pembalap Indonesia, Mario Suryo Aji, harus berakhir dengan kekecewaan di Circuit of the Americas (COTA), Texas. Pembalap andalan Idemitsu Honda Team Asia tersebut gagal menyelesaikan balapan (did not finish) pada seri Moto2 Amerika Serikat 2026, Minggu (29/3/2026) waktu setempat.

Padahal, pembalap berjuluk Super Mario ini tampil sangat gigih dan sempat bertahan lama di zona poin. Namun, sebuah insiden pada menit-menit akhir membuyarkan harapan untuk membawa pulang poin dari tanah Amerika.

Duel Sengit di Zona Poin dan Insiden Dua Lap Terakhir

Memulai balapan dengan fokus tinggi, Mario Aji menunjukkan progres yang signifikan di lintasan Austin yang terkenal teknis. Sepanjang balapan, ia terlibat duel sengit melawan pembalap Italtrans Racing Team, Adrian Huertas, untuk memperebutkan posisi di 15 besar.

Mario menunjukkan pertahanan yang solid dan ritme balap yang konsisten untuk menjaga posisinya dalam zona poin. Namun, bencana datang saat balapan hanya menyisakan dua putaran lagi. Tekanan tinggi dalam persaingan membuat Mario kehilangan kendali dan terjatuh, yang memaksanya harus kembali ke paddock lebih awal.

Mengutip laman resmi MotoGP, Senin (30/3/2026), kegagalan ini membuat posisi Mario Aji di klasemen sementara Moto2 melorot ke peringkat ke-19.

Komentar Mario Aji

Usai balapan, Mario Aji mengungkapkan penyesalannya karena kehilangan peluang poin yang sudah berada di depan mata.

“Sangat menyakitkan gagal finis saat balapan hanya menyisakan dua lap lagi. Saya merasa motor sangat kompetitif hari ini dan saya bisa bertarung dengan nyaman di zona poin. Namun, saya melakukan sedikit kesalahan saat mencoba menutup celah, dan itu berakibat fatal. Saya meminta maaf kepada tim yang sudah bekerja keras. Kami akan bangkit lebih kuat di seri berikutnya,” ujar Mario.

Senna Agius Muncul sebagai Pemenang di Tengah Drama

Balapan Moto2 di COTA kali ini memang penuh dengan drama sejak tikungan pertama. Insiden awal melibatkan pemuncak klasemen, Dani Holgado, dan pahlawan lokal, Joe Roberts, yang membuat peta persaingan berubah drastis.

Alonso Lopez sempat memimpin sebelum melakukan kesalahan. Sedangkan Barry Baltus yang sempat dijagokan harus kehilangan posisi akibat hukuman long lap penalty. Pembalap Liqui Moly Dynavolt Intact GP, Senna Agius, bisa memanfaatkan situasi ini dengan sempurna.

Agius terlibat duel wheel-to-wheel yang mendebarkan melawan Celestino Vietti. Meskipun Vietti sempat mengambil alih pimpinan tiga lap menjelang finis, Agius mampu merebut kembali posisi pertama di dua lap terakhir dan finis terdepan dengan selisih tipis 0,497 detik.

Hasil 10 Besar Moto2 GP Amerika Serikat 2026