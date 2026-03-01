Buriram (Lampost.co)–Pembalap andalan Red Bull KTM Factory Racing, Pedro Acosta, sukses mengamankan kemenangan perdana di musim MotoGP 2026. “Si Hiu” Acosta tampil perkasa dengan memenangi sesi sprint race MotoGP Thailand yang berlangsung di Sirkuit Internasional Chang, Buriram, Sabtu (28/2/2026).

Kemenangan Acosta diraih melalui drama luar biasa hingga putaran terakhir. Pembalap asal Spanyol itu terlibat duel sengit dengan juara bertahan dari tim Ducati Lenovo, Marc Marquez. Keduanya sempat bersenggolan di tikungan ke-12 pada lap terakhir sebelum Acosta akhirnya melesat menyentuh garis finis lebih awal.

Duel Sengit Acosta vs Marquez

Balapan singkat sepanjang 13 putaran ini awalnya didominasi peraih pole position, Marco Bezzecchi dari tim Aprilia Racing. Namun, petaka menghampiri Bezzecchi saat ia kehilangan kendali di tikungan kritis dan terjatuh saat memimpin jalannya lomba. Kondisi itu sukses Pedro Acosta dan Marc Marquez manfaatkan untuk memperebutkan posisi terdepan.

Persaingan keduanya berlangsung sangat agresif. Marquez berkali-kali mencoba melakukan manuver overtake di lintasan lurus, namun pertahanan solid Acosta dengan motor KTM RC16 miliknya sulit ditembus. Tercatat keduanya hampir bersenggolan di blind corner sebelum akhirnya Acosta memastikan podium tertinggi dengan selisih tipis 0,108 detik dari Marquez.

Hasil Lengkap Sprint Race Buriram 2026

Posisi ketiga secara mengejutkan menjadi milik Raul Fernandez dari tim Trackhouse Racing Aprilia. Di belakangnya ada rekan setim Raul, Ai Ogura, di posisi keempat. Sementara itu, Jorge Martin yang kini membela Aprilia Racing harus puas mengakhiri balapan di posisi kelima.

Berikut adalah hasil lima besar sprint race MotoGP Thailand 2026:

1. Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) – 19:39,155

2. Marc Marquez (Ducati Lenovo Team) – +0,108s

3. Raul Fernandez (Trackhouse Racing) – +0,540s

4. Ai Ogura (Trackhouse Racing) – +1,120s

5. Jorge Martin (Aprilia Racing) – +2,305s

Klasemen Sementara MotoGP 2026

Dengan hasil ini, Pedro Acosta memimpin klasemen sementara MotoGP 2026 dengan koleksi 12 poin. Marc Marquez berada di posisi kedua dengan 9 poin, menyusul kemudian Raul Fernandez dengan 7 poin. Hasil ini menjadi sinyal kuat bahwa persaingan perebutan gelar juara dunia musim 2026 akan berlangsung sangat kompetitif sejak seri perdana.

Selain kelas utama, perhatian publik Indonesia juga tertuju pada penampilan pembalap muda Tanah Air, Veda Pratama di kelas Moto3 dan Mario Aji di kelas Moto2. Keduanya akan melakoni balapan utama (main race) pada Minggu (1/3/2026) sore hari WIB.

Balapan utama MotoGP Thailand 2026 akan menyajikan tensi yang lebih tinggi, mengingat strategi ban dan manajemen fisik akan menjadi kunci utama di tengah suhu panas Sirkuit Buriram.