Bandar Lampung (Lampost.co) — Ketua Pengurus Provinsi Akuatik Lampung, Ade Utami, menegaskan bahwa Piala Gubernur Invitasi Renang Lampung memiliki peran strategis dalam pembinaan dan peningkatan prestasi atlet renang di Bumi Ruwa Jurai.

Dalam sambutannya, Ade Utami menyampaikan apresiasi dan kebanggaannya kepada seluruh atlet yang ambil bagian dalam kejuaraan tersebut. Ia berharap ajang ini mampu memacu semangat juang dan meningkatkan prestasi para atlet muda Lampung di masa mendatang.

Menurutnya, Piala Gubernur Invitasi Renang Lampung menjadi momentum penting bagi para atlet untuk membuktikan kemampuan dan kesiapan mereka sebagai calon atlet andalan daerah. Event ini juga menjadi kesempatan berharga bagi atlet untuk menunjukkan kualitas dan konsistensi performa di lintasan renang.

Ade Utami menambahkan, kejuaraan ini merupakan agenda terakhir sebelum memasuki bulan Ramadan. Setelah itu, kalender perlombaan akan kembali bergulir mulai April hingga bulan-bulan berikutnya dengan sejumlah event lanjutan.

Rangkaian kejuaraan tersebut, kata Ade, menjadi bagian dari persiapan jangka panjang Akuatik Lampung dalam menghadapi Kejuaraan Nasional, Pekan Olahraga Wilayah (Porwil), hingga Babak Kualifikasi Pekan Olahraga Nasional (BK PON) 2027. Target besarnya adalah meloloskan atlet Lampung secara by number maupun by name ke PON 2028 yang terselenggara di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat.

Ia pun mengajak seluruh atlet untuk memanfaatkan setiap kejuaraan. Termasuk Piala Gubernur Invitasi Renang Lampung yang rutin digelar setiap tahun, sebagai sarana pembuktian diri dan peningkatan prestasi.

“Saya sangat yakin, dari ajang-ajang inilah akan lahir atlet-atlet renang yang menjadi kebanggaan Provinsi Lampung,” pungkasnya.

