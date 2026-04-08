Jakarta (Lampost.co) — Kabar mengejutkan datang dari bursa transfer Eropa. Bek Timnas Indonesia, Mees Hilgers, masuk radar PSV Eindhoven. Klub juara Eredivisie musim 2025-2026 itu mencari pengganti di lini belakang.

Mereka membutuhkan pemain baru setelah kapten tim mengalami cedera serius. Menurut laporan Football Transfer, PSV Eindhoven mengincar Hilgers sebagai solusi jangka menengah.

PSV Eindhoven kehilangan Jerdy Schouten akibat cedera anterior cruciate ligament. Cedera itu membuat Schouten harus menepi dalam waktu lama. Kondisi tersebut memaksa tim mencari pengganti yang sepadan.

Hilgers terbilang memiliki kualitas yang sesuai dengan kebutuhan tim. Ia sebagai bek tangguh di kompetisi Eredivisie.

Performa Hilgers Jadi Daya Tarik

Hilgers tampil konsisten bersama FC Twente dalam beberapa musim terakhir. Ia bahkan sempat masuk daftar bek terbaik Liga Belanda pada musim 2022-2023 dan 2023-2024.

Meski sempat mengalami cedera ACL musim ini, Hilgers kini menjalani proses pemulihan. Performa impresifnya membuat banyak klub tertarik, termasuk PSV Eindhoven.

FC Twente Berusaha Pertahankan Hilgers

Kontrak Hilgers bersama FC Twente akan berakhir pada 30 Juni 2026. Situasi itu membuka peluang bagi klub lain untuk merekrutnya secara gratis.

Manajemen FC Twente tidak tinggal diam. Mereka berusaha memperpanjang kontrak sang pemain. Keputusan akhir kini berada di tangan Hilgers, apakah bertahan atau mencari tantangan baru.

Peluang Cetak Sejarah di Liga Champions

Jika transfer itu terwujud, Hilgers berpeluang mencetak sejarah bagi Indonesia. Ia bisa menjadi pemain pertama Timnas Indonesia yang tampil di Liga Champions UEFA dengan status WNI.

Sebelumnya, beberapa pemain seperti Emil Audero dan Kevin Diks pernah merasakan kompetisi tersebut. Namun, saat itu mereka belum berstatus sebagai warga negara Indonesia.

PSV Eindhoven Siap Tampil di Liga Champions

PSV Eindhoven memastikan tiket otomatis ke Liga Champions musim 2026-2027. Keberhasilan itu datang setelah mereka menjuarai Eredivisie musim 2025-2026.

Tim akan menjalani fase liga dengan sistem kandang dan tandang. Musim sebelumnya, PSV juga tampil di Liga Champions, namun gagal melangkah jauh.

Dampak Besar bagi Timnas Indonesia

Jika Hilgers bergabung dengan PSV Eindhoven, dampaknya akan sangat besar bagi Timnas Indonesia. Pengalaman bermain di level tertinggi Eropa akan meningkatkan kualitas sang pemain. Situasi itu juga bisa mengangkat citra sepak bola Indonesia di kancah internasional.

Pelatih John Herdman tentu berharap transfer itu benar-benar terwujud. Perkembangan itu membuat masa depan pemain Indonesia di Eropa semakin menjanjikan.