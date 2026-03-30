Austin (Lampost.co)–Harapan besar publik balap motor Indonesia untuk melihat bendera Merah Putih berkibar di podium Moto3 Amerika Serikat 2026 harus tertunda. Pembalap berbakat asuhan Honda Team Asia, Veda Ega Pratama, gagal menyelesaikan balapan (did not finish) setelah mengalami insiden kecelakaan hebat di Circuit of the Americas (COTA), Texas, Minggu (29/3/2026) waktu setempat.

Padahal, Veda memulai akhir pekan di Austin dengan sangat meyakinkan. Berdasarkan catatan resmi MotoGP, pembalap asal Gunungkidul ini memulai balapan dari posisi keempat, hasil dari performa impresifnya selama sesi kualifikasi yang menempatkannya di barisan depan persaingan.

Persaingan Sengit Antar-Rookie

Sesaat setelah lampu hijau menyala, tensi tinggi langsung terasa di kelas Moto3. Veda yang melakukan start dengan cukup baik langsung terlibat duel sengit melawan sesama pembalap pendatang baru (rookie), seperti Casey O’Gorman (SIC58 Squadra Corse) dan Joel Esteban (LEVEL UP – MTA).

Baca juga: Veda Ega Pratama Amankan Start Posisi Keempat Moto3 Amerika Serikat 2026

Dalam perebutan posisi yang sangat ketat di putaran-putaran awal, Veda sempat melorot ke posisi kedelapan. Namun, mentalitas petarung bisa pembalap bernomor motor 54 ini tunjukkan.

Perlahan tapi pasti, ia mulai memangkas jarak dengan grup depan. Puncaknya, pada lap 4, Veda menunjukkan kecepatan luar biasa dengan mencatatkan waktu putaran tercepat (fastest lap), yang membuktikan ia memiliki pace untuk memperebutkan kemenangan.

Insiden Highside di Tikungan 11

Bencana datang tepat satu putaran setelah ia mencetak rekor waktu tersebut. Memasuki lap 5, saat berusaha keluar dari tikungan 11, Veda kehilangan kendali pada ban belakangnya dan mengalami kecelakaan highside yang cukup keras.

Nahas bagi Joel Esteban, yang berada tepat di belakang Veda, ia tidak memiliki ruang untuk menghindar dan ikut terlibat dalam insiden tersebut. Kecelakaan ini memaksa kedua pembalap, beserta Casey O’Gorman dan rekan setim Veda, Zen Mitani, harus menyudahi balapan lebih awal di area kerikil sirkuit Texas tersebut.

Komentar Veda Ega Pratama

Ditemui usai pemeriksaan medis di pusat kesehatan sirkuit, Veda mengungkapkan kekecewaannya namun tetap bersyukur tidak mengalami cedera serius.

“Saya merasa sangat kuat hari ini, terutama setelah mencetak fastest lap. Saya mencoba untuk terus menekan agar bisa kembali ke grup depan. Sayangnya, saya melakukan kesalahan kecil saat akselerasi keluar dari tikungan 11 yang menyebabkan highside. Saya meminta maaf kepada tim dan juga Joel Esteban yang ikut terjatuh karena insiden saya. Ini adalah pelajaran berharga bagi saya untuk lebih tenang dalam manajemen risiko di balapan berikutnya,” ujar Veda.

Dominasi Leopard Racing dan Hasil Lengkap

Balapan sendiri akhirnya dimenangkan secara dramatis oleh pembalap Leopard Racing, Guido Pini, yang menyentuh garis finis dengan catatan waktu 31 menit 20,489 detik. Ia hanya unggul tipis 0,056 detik dari Maximo Quiles di posisi kedua. Sementara itu, posisi ketiga jadi milik Alvaro Carpe.

Hasil 5 Besar Moto3 GP Amerika Serikat 2026:

Guido Pini (Leopard Racing) – 31:20.489 Maximo Quiles (Valresa Aspar Team) – +0.056 Alvaro Carpe (Red Bull Ajo) – +0.254 Valentin Perrone (Red Bull Tech3) – +0.445 Adrian Fernandez (Leopard Racing) – +9.192

Meskipun gagal membawa pulang poin, performa Veda Ega Pratama yang sempat mencetak lap tercepat menjadi sinyal positif bahwa pembalap Indonesia ini mampu bersaing di level tertinggi Moto3 dunia.