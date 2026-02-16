Malang (Lampost.co)–Arema FC tampil perkasa saat menjamu Semen Padang dalam lanjutan pekan ke-21 Liga 1 musim 2025/2026. Bertanding di Stadion Kanjuruhan, Minggu (15/2/2026), tim berjuluk Singo Edan sukses mengamankan tiga poin penuh setelah mengakhiri laga dengan skor telak 3-0.

Kemenangan meyakinkan tuan rumah ini tercipta lewat dwigol (brace) penyerang asing Joel Vinicius pada menit ke-29 dan 58, serta satu gol tambahan dari gelandang serang Gustavo Franca pada menit ke-52. Hasil ini sekaligus memperpanjang tren positif Arema FC di papan klasemen sementara.

Jalannya Pertandingan

Sejak peluit babak pertama berbunyi, Arema FC langsung mengambil inisiatif serangan. Mengandalkan kecepatan sisi sayap, anak asuh pelatih Arema terus menekan lini pertahanan Kabau Sirah. Namun, Semen Padang sempat memberikan perlawanan melalui skema serangan balik cepat yang dimotori Firman Juliansyah.

Baca juga: Bhayangkara FC Hentikan Tren Positif Persebaya

Kebuntuan pecah pada menit ke-29. Berawal dari umpan tarik terukur Gustavo Franca dari sisi kanan, Joel Vinicius yang berdiri bebas di dalam kotak penalti melepaskan sepakan keras kaki kanan yang gagal kiper Semen Padang, Rendy Oscario, halau. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum.

Memasuki babak kedua, Arema FC tidak menurunkan intensitas serangan. Hasilnya, pada menit ke-52, Gustavo Franca mencatatkan namanya di papan skor. Melalui aksi individu yang apik, Franca melepaskan tendangan jarak jauh yang menghunjam pojok gawang lawan, mengubah kedudukan menjadi 2-0.

Dominasi Singo Edan makin tidak terbendung enam menit berselang. Joel Vinicius mencetak gol keduanya setelah memanfaatkan kemelut di depan gawang hasil umpan Valdeci Moreira. Keunggulan 3-0 ini tetap bertahan hingga wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan.

Posisi Klasemen

Dengan tambahan tiga poin ini, Arema FC merangsek naik ke peringkat delapan klasemen sementara Liga 1 2025/2026 dengan koleksi 30 poin dari 21 pertandingan. Sebaliknya, kekalahan ini makin membenamkan Semen Padang di zona degradasi, tepatnya di posisi ke-16 dengan raihan 15 poin.

Kiper Arema FC, Adi Satryo, juga patut mendapat apresiasi setelah melakukan beberapa penyelamatan krusial yang menjaga gawangnya tetap nirbobol (clean sheet) hingga akhir laga.

Susunan Pemain:

Arema FC: Adi Satryo; Iksan Lestaluhu, Walisson Maia, Hansamu Yama, Alfarizi; Gustavo Franca, Matheus Nascimento, Gabriel Silva; Dalberto Luan, Joel Vinicius, Valdeci Moreira.

Semen Padang: Rendy Oscario; Samuel Christianson, Jaime Ocampo, Angelo Meneses, Tsouka Dozu; Alhassan Wakaso, Boubakary Diarra, Kianz Froese; Firman Juliansyah, Guillermo Fernandez, Kasim Botan.