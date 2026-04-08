Jakarta (Lampost.co) — Timnas Indonesia baru saja menutup perjalanan di ajang FIFA Series 2026 dengan hasil yang cukup positif. Skuad Garuda harus puas menjadi runner-up setelah kalah tipis dari Bulgaria di laga final. Meski begitu, performa tim tetap mendapat apresiasi.

Kemenangan telak atas Saint Kitts and Nevis menunjukkan kualitas permainan yang terus berkembang. Di bawah arahan John Herdman, organisasi permainan tim terlihat lebih rapi dan disiplin.

Lini Depan Masih Jadi PR Besar

Meski tampil solid, Timnas Indonesia masih menyimpan satu masalah klasik. Lini depan belum menunjukkan ketajaman yang konsisten.

Saat ini, beban mencetak gol lebih banyak bertumpu pada Ole Romeny. Sementara itu, pemain lain seperti Ramadhan Sananta belum memberikan kontribusi maksimal. Kondisi itu memicu dorongan publik agar federasi mencari opsi baru, termasuk melalui naturalisasi.

Nama Luke Vickery Mencuri Perhatian

Salah satu nama yang kini ramai diperbincangkan adalah Luke Vickery. Striker muda berusia 20 tahun itu tampil impresif bersama Macarthur FC di kompetisi A-League.

Dengan tinggi 183 cm, Vickery memiliki keunggulan fisik yang kuat. Ia juga dikenal cepat dan tajam dalam duel udara. Musim ini, ia mencatat empat gol dan satu assist dari 19 pertandingan.

Sinyal Kuat dari Komunikasi dengan Herdman

Isu bergabungnya Vickery bukan sekadar rumor biasa. Ia mengaku sudah berkomunikasi langsung dengan John Herdman. “Saya pasti akan terbuka untuk itu (membela Timnas Indonesia) dan tentunya sangat menarik berada di tim nasional,” ujar Vickery.

Ia juga mengaku tertarik dengan atmosfer sepak bola Indonesia yang fanatik. “Bermain di depan puluhan ribu suporter Indonesia. Saya pikir itu akan menjadi pengalaman yang luar biasa,” lanjutnya.

Vickery tidak menutupi ketertarikannya terhadap visi yang dibangun oleh Herdman. “Ya, saya sudah kontak dengannya. Kami bicara beberapa kali dan saya suka visinya dengan Timnas Indonesia,” ungkapnya.

Pernyataan itu menjadi sinyal kuat bahwa peluang bergabung masih terbuka.

Target Besar: Bawa Indonesia ke Piala Dunia

Lebih jauh, Vickery mengungkapkan ambisinya jika benar membela Indonesia. Ia ingin membantu Timnas Indonesia mencetak sejarah di panggung dunia.

“Mungkin suatu hari nanti, jika saya datang dan mewakili Indonesia, saya ingin membantu masuk ke Piala Dunia pertama untuk Indonesia,” tegasnya.

Kehadiran Vickery bisa menjadi solusi jangka panjang bagi lini depan Timnas Indonesia. Karakter striker modern yang ia miliki bisa cocok dengan kebutuhan tim saat ini.

Jika proses naturalisasi berjalan lancar, peluang Garuda tampil kompetitif di level internasional akan semakin besar. Tambahan pemain berkualitas membuat mimpi tampil di Piala Dunia 2030 bukan lagi sekadar angan.