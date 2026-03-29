Austin (Lampost.co)–Bendera Merah Putih kembali berkibar dengan gagah di kancah balap motor dunia. Pembalap muda berbakat kebanggaan Indonesia, Veda Ega Pratama, sukses mencatatkan hasil gemilang dalam sesi kualifikasi Moto3 Amerika Serikat di Circuit of the Americas (COTA), Minggu (29/3/2026) dini hari WIB.

Tampil dengan penuh percaya diri, pembalap berusia 17 tahun ini akan memulai balapan dari posisi keempat. Hasil ini bukan sekadar keberuntungan, melainkan buah dari performa kompetitif dan konsisten yang Veda tunjukkan sejak rangkaian sesi latihan bebas dimulai.

Dominasi Sejak Sesi Latihan

Perjalanan Veda di sirkuit Austin kali ini terbilang sangat menjanjikan. Sejak latihan bebas pertama (free practice), ia sudah menunjukkan adaptasi yang cepat terhadap karakteristik lintasan COTA yang teknis dan bergelombang. Setelah menutup sesi latihan bebas kedua di posisi ke-10, Veda langsung memastikan diri menembus kualifikasi kedua (Q2) tanpa harus melewati Q1.

Memasuki sesi Q2 yang krusial, Veda sempat membuat kejutan dengan menempati posisi kedua tepat di belakang pemuncak klasemen catatan waktu, Alvaro Carpe. Kecepatannya di sektor pertama dan kedua sirkuit sepanjang 5,5 kilometer tersebut sempat menjadikannya ancaman serius bagi para pembalap papan atas Eropa.

Drama Menit-Menit Terakhir

Persaingan memanas di tiga menit terakhir sesi kualifikasi. Alvaro Carpe dari tim Red Bull Ajo memperkokoh dominasinya dengan catatan waktu tajam 2 menit 12,107 detik. Di saat yang sama, Casey O’Gorman dan Valentin Perrone melakukan serangan balik di putaran terakhir mereka untuk menggeser posisi Veda ke baris kedua.

Veda sebenarnya memiliki peluang besar untuk merebut kembali posisi front row pada lap terakhirnya. Hingga sektor kedua, catatan waktunya menunjukkan warna merah (lebih cepat dari pembalap sebelumnya). Sayangnya, ia sedikit melebar keluar lintasan (track limit) di tikungan tajam, yang membuat pengawas balapan membatalkan catatan waktu putaran terakhirnya. Meski demikian, torehan waktu 02:12.813 milik Veda tetap cukup kuat untuk mengamankan posisi start keempat.

Komentar Veda Ega Pratama

Ditemui usai sesi kualifikasi, Veda mengaku cukup puas namun tetap menyimpan sedikit penyesalan karena gagal memaksimalkan putaran terakhirnya.

“Saya merasa sangat nyaman dengan motor hari ini. Tim telah melakukan pekerjaan luar biasa untuk menemukan setelan yang pas untuk sirkuit yang sulit seperti Austin. Sayang sekali saya membuat kesalahan kecil di lap terakhir yang membuat catatan waktu saya dibatalkan. Namun, memulai balapan dari posisi keempat adalah modal yang sangat bagus. Fokus saya sekarang adalah melakukan start yang bersih dan menjaga ritme balap demi memperebutkan podium besok,” ujar Veda dengan penuh optimisme.

Dengan start di baris kedua, peluang Veda Ega Pratama untuk mencetak sejarah dan meraih podium di tanah Amerika terbuka sangat lebar. Seluruh pencinta balap motor Indonesia kini menantikan aksinya di balapan utama.

Hasil Kualifikasi Moto3 Amerika Serikat 2026 (10 Besar)