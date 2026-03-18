Bandar Lampung (Lampost.co) — Motor matic masih mendominasi jalanan di Indonesia. Kendaraan itu menawarkan kemudahan berkendara serta efisiensi bahan bakar. Banyak pekerja dan pelajar memilih skutik sebagai kendaraan utama untuk aktivitas harian.

Di kelas mesin 125 cc, keseimbangan tenaga dan konsumsi bensin menjadi alasan utama popularitasnya. Mesin tidak terlalu besar, namun tetap cukup kuat untuk mobilitas kota.

Salah satu model yang sering menjadi acuan adalah Honda Vario 125. Motor itu memiliki mesin tangguh, fitur modern, dan biaya operasional yang relatif hemat.

Meski begitu, pasar skutik Indonesia kini semakin kompetitif. Beberapa produsen menghadirkan alternatif menarik yang mampu bersaing dari sisi fitur, harga, hingga kenyamanan berkendara.

Berikut rekomendasi lima motor matic yang terkenal awet dan layak untuk penggunaan harian.

Yamaha FreeGo 125

Yamaha FreeGo 125 sering sebagai pesaing kuat di kelas skutik praktis. Motor itu menawarkan keunikan pada posisi pengisian bensin yang berada di bagian depan.

Desain tersebut memudahkan pengendara mengisi BBM tanpa turun dari motor. Ban berdiameter 12 inci membuat motor itu terasa stabil di jalan perkotaan.

Kapasitas bagasinya juga cukup luas untuk kebutuhan sehari-hari. Mesin 125 cc miliknya mengutamakan efisiensi bahan bakar dan kenyamanan berkendara.

Yamaha Gear 125

Yamaha Gear 125 cocok bagi pengguna yang membutuhkan motor multifungsi. Desainnya sederhana namun sangat praktis untuk mobilitas harian.

Motor itu memiliki beberapa gantungan barang dan ruang penyimpanan tambahan. Teknologi Blue Core pada mesinnya membantu menjaga efisiensi bahan bakar.

Motor itu juga terkenal cukup tangguh untuk pemakaian intens setiap hari. Harga yang relatif terjangkau membuatnya populer di kalangan pekerja muda.

Suzuki Burgman Street 125

Suzuki Burgman Street 125 hadir dengan konsep skutik maxi yang nyaman. Motor itu memiliki dimensi lebih besar daripada skutik 125 cc lainnya.

Posisi duduknya terasa lebih santai, sehingga cocok untuk perjalanan jauh. Desainnya juga memberikan kesan premium di kelasnya.

Banyak pengguna memilih Burgman karena kenyamanan suspensi dan ruang kaki yang luas. Motor itu sangat cocok bagi pengendara yang sering menempuh perjalanan cukup panjang.

Suzuki Access 125

Suzuki Access 125 menawarkan pendekatan berbeda dengan desain yang lebih klasik. Motor itu terkenal karena konsumsi bahan bakarnya yang efisien. Mesin 125 cc yang digunakan juga dikenal cukup bandel untuk pemakaian jangka panjang.

Bobot motor yang ringan memudahkan pengendara bermanuver di jalan padat. Model itu juga memiliki reputasi perawatan yang relatif mudah. Untuk itu, banyak pengguna menjadikannya kendaraan harian yang praktis.

Yamaha Fazzio Hybrid 125

Yamaha Fazzio Hybrid 125 menawarkan konsep modern dengan sentuhan teknologi hybrid. Motor itu menggunakan teknologi Blue Core Hybrid yang membantu meningkatkan efisiensi bahan bakar.

Sistem tersebut juga membuat akselerasi awal terasa lebih responsif. Desainnya mengusung gaya retro modern yang cukup populer di kalangan anak muda.

Selain itu, motor ini memiliki fitur digital dan konektivitas smartphone. Kombinasi gaya dan teknologi membuat Fazzio menjadi pilihan menarik di kelas 125 cc.

Mengapa Motor Matic 125 cc Tetap Populer?

Motor matic 125 cc menghadirkan keseimbangan ideal antara tenaga dan efisiensi bahan bakar. Mesinnya cukup kuat untuk perjalanan harian, tetapi tetap irit saat berkendara jarak jauh.

Selain itu, biaya perawatan motor di kelas itu juga relatif terjangkau. Kepraktisan tersebut membuat skutik 125 cc tetap menjadi favorit masyarakat Indonesia.

Dengan banyaknya pilihan di pasar, pengendara kini memiliki lebih banyak alternatif selain Honda Vario 125. Setiap model menawarkan keunggulan berbeda sesuai kebutuhan pengguna.