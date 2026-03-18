Bandar Lampung (Lampost.co) — Motor gigi tetap memiliki penggemar setia di Indonesia pada 2026. Meskipun skuter matik semakin populer, motor manual masih menawarkan keunggulan tersendiri.

Pengendara dapat mengontrol tenaga mesin dengan lebih presisi. Perpindahan gigi membantu pengendara menyesuaikan tenaga sesuai kondisi jalan.

Selain itu, konsumsi bahan bakar motor manual biasanya lebih efisien. Biaya servis juga cenderung lebih murah daripada beberapa jenis motor lain.

Pada 2026, produsen otomotif menghadirkan berbagai pilihan motor gigi modern. Banyak model kini memiliki lampu LED, panel instrumen digital, dan sistem pengereman ABS.

Motor manual tetap relevan bagi pengendara yang membutuhkan kendaraan tangguh untuk aktivitas harian.

Rekomendasi Motor Gigi Terbaik 2026

Berikut daftar motor gigi yang banyak diminati di pasar Indonesia. Motor-motor itu menawarkan kombinasi performa, efisiensi bahan bakar, dan harga yang kompetitif.

Honda CB150R Streetfire

Motor naked bike ini sangat populer di kelas 150 cc. Desainnya modern dengan lampu LED dan panel digital. Mesin DOHC miliknya memberikan tenaga responsif untuk penggunaan harian.

Karakter mesin terasa halus saat di jalan kota. Motor itu juga cukup nyaman untuk perjalanan jarak menengah.

Suzuki GSX S150

Motor itu cocok bagi pengendara yang menyukai gaya sporty. Bobotnya ringan sehingga mudah dikendalikan di lalu lintas padat.

Mesin 150 cc miliknya memiliki karakter agresif di kelasnya. Motor itu menawarkan sensasi berkendara yang lebih sporty dibanding motor manual biasa.

Honda CB150 Verza

Motor itu sebagai salah satu motor manual paling ekonomis. Mesin 150 cc SOHC miliknya terkenal sederhana dan tahan lama. Banyak pengguna memilih motor itu karena perawatannya mudah. Konsumsi BBM juga sangat efisien, sekitar 45 hingga 50 km per liter.

Yamaha MX King 150

Motor bebek sport itu sering sebagai raja jalanan. Akselerasinya terasa cepat dan handlingnya lincah.

Motor itu cocok untuk di jalan perkotaan yang padat. Desain agresif membuatnya terlihat lebih sporty dibanding motor bebek biasa.

Kawasaki Z250

Motor itu menawarkan performa lebih besar di kelas naked bike. Mesin 250 cc miliknya menghasilkan tenaga kuat untuk berbagai kondisi jalan.

Fitur modern seperti sistem keyless menambah kesan premium. Tenaganya terasa stabil saat di jalan terbuka.

Yamaha MT-15

Motor itu memiliki desain agresif khas keluarga MT. Mesin 155 cc dengan teknologi VVA memberikan tenaga merata di berbagai putaran mesin.

Suspensi upside down juga membuat tampilannya terlihat lebih premium. Banyak pengendara muda memilih motor itu karena desainnya unik.

Suzuki GSX-R150

Motor sport full fairing itu terkenal dengan performa tinggi. Mesin DOHC miliknya memberikan akselerasi responsif.

Bobotnya juga cukup ringan untuk ukuran motor sport. Motor itu tetap nyaman untuk lalu lintas perkotaan.

Honda Supra GTR 150

Motor itu menggabungkan konsep bebek dan performa sport. Mesin 150 cc miliknya terkenal irit sekaligus tangguh.

Motor itu cocok untuk aktivitas harian maupun perjalanan jarak menengah. Posisi berkendara juga terasa nyaman untuk penggunaan lama.

Bajaj Pulsar NS200

Motor itu memiliki mesin lebih besar dibanding kebanyakan motor manual lain. Mesin 200 cc miliknya menghasilkan torsi kuat.

Motor itu cukup tangguh saat melewati tanjakan atau perjalanan jauh. Desainnya juga terlihat unik sehingga mudah dikenali di jalan.

Mengapa Motor Gigi Tetap Diminati?

Motor manual menawarkan pengalaman berkendara yang berbeda. Pengendara dapat mengatur perpindahan gigi sesuai kebutuhan. Hal itu membantu meningkatkan efisiensi bahan bakar. Motor manual juga memiliki sistem mekanis yang relatif sederhana.

Banyak bengkel di Indonesia mampu melakukan perawatan dengan mudah. Selain itu, banyak model terbaru yang lengkap dengan fitur modern. Lampu LED dan panel digital kini menjadi standar pada beberapa motor.

Tips Memilih Motor Gigi untuk Harian

Jika mencari kendaraan harian, mesin 150 cc menjadi pilihan ideal. Mesin itu memberikan keseimbangan antara tenaga dan konsumsi bahan bakar.

Namun, pengendara yang sering melakukan perjalanan jauh dapat mempertimbangkan motor dengan kapasitas lebih besar. Tenaga tambahan akan terasa saat menghadapi tanjakan atau perjalanan panjang.

Sebelum membeli motor, sebaiknya lakukan test ride. Cara itu membantu mengetahui apakah posisi berkendara dan karakter mesin sesuai kebutuhan.

Motor gigi memang tidak lagi mendominasi jalanan. Namun, daya tahan dan sensasi berkendaranya membuat motor manual tetap banyak peminat hingga sekarang.