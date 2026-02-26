Jakarta (Lampost.co) — Kabar mengenai generasi terbaru Toyota Fortuner semakin ramai menjadi perbincangan. SUV ladder frame andalan Toyota itu siap hadir pada 2027 dengan berbagai pembaruan penting.

Informasi terbaru menyebutkan unit prototipe menjalani uji jalan di Thailand. Penampakan tersebut memperkuat dugaan Fortuner Generasi III segera memasuki tahap akhir pengembangan. Sejumlah detail baru All New Toyota Fortuner 2027 pun mulai terungkap ke publik.

Desain Eksterior Lebih Segar, Terinspirasi Hilux Terbaru

Sumber internal menyebutkan adanya perubahan signifikan pada tampilan luar.

“Pada bagian eksterior bakal kita lihat perubahan pada bagian fascia dan juga bagian belakang yang mendapatkan desain baru. Namun, bagian samping cukup mirip dengan yang ada saat ini,” ujar narasumber.

Bagian depan akan tampil lebih modern dengan bahasa desain terbaru All New Toyota Fortuner 2027. Lampu dan grille kemungkinan mengikuti karakter gagah seperti Hilux generasi terbaru.

Sementara itu, bagian belakang mendapat sentuhan desain baru agar terlihat lebih tegas. Namun, garis samping tetap mempertahankan siluet khas Fortuner.

Sumber tersebut juga mengonfirmasi kesamaan arah desain dengan Hilux Gen IX. Hal itu membuat tampilan Fortuner terbaru terasa lebih selaras dengan lini kendaraan Toyota global.

Interior Lebih Modern dan Fungsional

Selain eksterior, kabin juga mengalami pembaruan besar. Toyota menghadirkan nuansa lebih modern dan ergonomis di dalam kabin.

“Secara teknis model baru nanti akan menggunakan power steering elektrik dan menggunakan electric E-Brake (hand brake). Nanti menggantikan rem tangan manual,” jelas sumber tersebut.

Penggunaan electric power steering meningkatkan kenyamanan berkendara. Sistem itu juga membuat manuver terasa lebih ringan dan presisi.

Selain itu, electric parking brake menggantikan tuas rem tangan konvensional. Perubahan itu memberi kesan kabin lebih rapi dan futuristik.

Toyota juga mengubah mekanisme bangku baris ketiga. Kini kursi belakang dapat dilipat ke depan. “Ini menggantikan model saat itu yang bangku baris ke tiganya dilipat ke samping,” tambahnya.

Sistem lipatan baru itu meningkatkan fleksibilitas ruang bagasi. Pengguna bisa memanfaatkan ruang belakang dengan lebih optimal.

Opsi Mesin Masih Andalkan Diesel dan Bensin

Dari sisi dapur pacu, Fortuner generasi terbaru tetap menawarkan mesin andalan. Untuk pasar Indonesia dan beberapa negara lain, tersedia dua pilihan mesin.

Toyota menyiapkan mesin diesel 2.800 cc serta mesin bensin 2.700 cc. Kedua mesin tersebut terbukti tangguh dan sesuai karakter SUV ladder frame.

Belum ada konfirmasi terkait sistem hybrid. Namun, Toyota tetap berpeluang menambah opsi elektrifikasi di masa depan.

Platform Tetap Gunakan IMV

Sempat muncul kabar Fortuner terbaru akan memakai platform TNGA-F. Platform itu pada Land Cruiser 300 dan model besar lainnya.

Namun, informasi terkini menyebutkan Fortuner tetap memakai platform IMV. Platform Innovative International Multi-purpose Vehicle itu juga ada di generasi sekarang.

Penggunaan IMV membuat karakter tangguh Fortuner tetap terjaga. Struktur itu terkenal kuat untuk kebutuhan off-road dan medan berat.