Bandar Lampung (Lampost.co) — Toyota Kijang Innova Reborn terus mencuri perhatian pecinta MPV di Indonesia. Model itu populer sejak peluncuran generasi keduanya pada akhir 2015, berkat desain yang lebih modern dan fitur kenyamanan lebih lengkap daripada pendahulunya.

Innova Reborn tampil sebagai pilihan MPV keluarga dengan performa mesin kuat dan kabin lega yang cocok untuk perjalanan jauh.

Kini di tahun 2026, banyak calon pembeli mempertimbangkan unit bekas (seken) sebagai alternatif lebih hemat dari mobil baru.

Harga Baru Toyota Innova Reborn 2026

Harga Innova Reborn baru untuk pasar Indonesia masih bertahan di kisaran nilai yang relatif tinggi. Rentang harga OTR Jakarta untuk model terbaru sebagai berikut:

Toyota Innova Reborn 2.4 G M/T Diesel sekitar Rp 417,8 juta

Toyota Innova Reborn 2.4 G A/T Diesel sekitar Rp 437,5 juta

Harga itu bisa sedikit berbeda tergantung wilayah, promo dealer, dan kebijakan pajak setempat.

Harga Mobil Bekas Innova Reborn 2026

Unit bekas Innova Reborn kini tersedia dalam berbagai rentang harga berdasarkan tahun produksi dan tipe. Perbedaan harga cukup mencolok dibanding mobil baru:

Tahun 2016–2017: sekitar Rp 180–250 juta

Tahun 2018–2019: sekitar Rp 230–300 juta

Tahun 2020–2022: sekitar Rp 270–390 juta

Tipe diesel 2.4 G AT tahun 2018 sekitar Rp 310 juta

Tipe diesel 2.4 V AT 2022 bisa mencapai Rp 350–380 juta

Unit bekas terbaru seperti tahun 2024–2025 kadang di atas Rp 350 juta di beberapa showroom mobil seken.

Selisih Harga Baru vs Bekas: Apa Artinya Untuk Pembeli?

Selisih harga antara baru dan bekas Innova Reborn bisa mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah, tergantung kondisi unit dan tahun pembuatan.

Contohnya, varian baru diesel otomatis di angka Rp 437 jutaan. Sementara mobil bekas generasi muda bisa berada di kisaran Rp 350 jutaan, sehingga selisihnya di atas Rp 80 juta hingga lebih dari Rp 100 juta.

Perbedaan itu memberi ruang negosiasi bagi pembeli yang ingin unit berkualitas dengan harga lebih terjangkau.

Kenapa Innova Reborn Tetap Laris di Pasar Bekas?

Toyota Innova Reborn terus diminati karena mobil itu memberikan beberapa keunggulan, seperti:

Suspensi nyaman untuk perjalanan jauh

Mesin diesel tangguh 2.4L yang hemat BBM

Kabin luas bisa menampung 7–8 orang

Nilai jual kembali cenderung stabil

Faktor-faktor itu membuat banyak pembeli tetap memilih unit seken meski ada opsi mobil bekas lain di pasar.

Tips Pintar Memilih Innova Reborn Bekas

Jika Anda menimbang membeli versi seken, pertimbangkan beberapa hal berikut:

Cek kondisi mesin dan riwayat servis lengkap

Perhatikan dokumen STNK dan BPKB asli

Bandingkan harga dari beberapa showroom

Periksa kondisi kaki-kaki dan interior secara menyeluruh

Toyota Innova Reborn tetap menjadi MPV favorit di segmen keluarga Indonesia, baik versi baru maupun seken. Rentang harga yang luas memberi opsi pembeli lebih fleksibel sesuai anggaran dan kebutuhan berkendara sehari-hari.