Bandar Lampung (Lampost.co) — Ramadan selalu menghadirkan suasana berbeda bagi umat Islam. Setiap Muslim saat Ramadan berlomba meningkatkan kualitas ibadah dan memperbanyak amal kebaikan di antaranya dengan amalan sunah.

Selain puasa sebagai kewajiban utama, Islam menganjurkan berbagai amalan sunah. Amalan itu membantu menyempurnakan ibadah dan memperkuat kedekatan kepada Allah SWT.

Berikut tujuh amalan sunah selama Ramadan yang bisa Anda praktikkan untuk meraih pahala maksimal.

Memperbanyak Membaca Al-Quran

Ramadan sebagai bulan turunnya Al-Quran. Untuk itu, umat Islam dianjurkan memperbanyak membaca dan mengkaji isinya.

Banyak orang menargetkan khatam minimal satu kali selama Ramadan. Namun, Anda tidak hanya perlu membaca. Anda juga perlu memahami maknanya.

Tadarus bisa Anda lakukan setelah salat tarawih atau di waktu luang dan melakukan sendiri atau bersama jamaah di masjid.

Melaksanakan Salat Tarawih

Salat tarawih menjadi ciri khas Ramadan setelah salat Isya. Anda bisa melaksanakan tarawih berjamaah di masjid atau sendiri di rumah. Ibadah itu termasuk bagian dari qiyamul lail.

Rasulullah SAW menjanjikan ampunan bagi yang menunaikannya dengan iman dan ikhlas. Tarawih juga mempererat ukhuwah antarumat Islam.

Sahur dan Mengakhirkan Waktunya

Sahur memiliki keberkahan besar. Meski hanya dengan seteguk air tetap meraih nilai sunah.

Islam menganjurkan mengakhirkan sahur mendekati waktu imsak. Namun, tetap harus berhenti sebelum azan Subuh. Sahur juga membantu menjaga energi selama berpuasa. Pilih menu bergizi agar tubuh tetap bertenaga hingga berbuka.

Menyegerakan Berbuka Puasa

Ketika azan Maghrib berkumandang dianjurkan segera berbuka. Rasulullah SAW mencontohkan kebiasaan itu. Anda bisa memulai dengan air putih dan kurma.

Setelah itu, Anda menunaikan salat Maghrib sebelum makan utama. Menyegerakan berbuka menunjukkan ketaatan terhadap aturan waktu puasa.

Memperbanyak Sedekah

Ramadan identik dengan semangat berbagi dengan memperbanyak sedekah dalam berbagai bentuk.

Anda bisa memberi makan orang berpuasa atau membantu kaum dhuafa. Nilai sedekah tidak dari besar kecilnya nominal.

Di banyak daerah, masyarakat rutin membagikan takjil gratis. Kegiatan itu menambah semarak suasana Ramadan.

Memperbanyak Doa dan Istighfar

Ramadan menghadirkan banyak waktu mustajab untuk berdoa. Salah satunya menjelang berbuka puasa. Anda dapat memohon ampunan dan meminta kebaikan dunia akhirat. Jangan lupa memperbanyak istighfar setiap hari.

Momentum itu memberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Anda bisa memperkuat komitmen menjalankan ajaran Islam secara konsisten.

I’tikaf di 10 Malam Terakhir

Pada sepuluh malam terakhir dapat melakukan i’tikaf. Anda bisa berdiam diri di masjid untuk fokus beribadah.

Lalu dapat memperbanyak zikir, doa, dan membaca Al-Qur’an. Banyak Muslim mencari malam Lailatul Qadar pada periode itu.

Malam tersebut lebih baik dari seribu bulan. Untuk itu, banyak orang meningkatkan intensitas ibadah pada fase akhir Ramadan.

Ramadan sebagai Momentum Perubahan Diri

Ramadan tidak hanya mengajarkan menahan lapar dan dahaga. Bulan itu melatih kesabaran dan kepedulian sosial.

Melalui amalan sunah Ramadan bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan dan dapat membentuk kebiasaan baik yang berlanjut setelah Ramadan berakhir.

Jika memanfaatkan setiap hari dengan optimal, Ramadan bisa menjadi titik balik menuju pribadi yang lebih sabar, disiplin, dan peduli terhadap sesama.

Restu Amalia