Bandar Lampung (Lampost.co) — Ramadan selalu menghadirkan suasana yang berbeda. Menjelang magrib, banyak orang mencari kegiatan untuk mengisi waktu ngabuburit. Ngabuburit bisa menjadi momen produktif dan penuh makna.

Puasa tidak hanya melatih fisik, tetapi juga membentuk karakter. Untuk itu, penting memilih aktivitas yang memberi nilai tambah. Berikut tujuh rekomendasi kegiatan ngabuburit bermanfaat untuk menunggu waktu berbuka puasa Ramadan.

Aktivitas Ibadah dan Pengembangan Diri Saat Ngabuburit

Membaca Al-Qur’an dan Buku Islami

Ramadan identik dengan peningkatan ibadah. Gunakan waktu sore untuk membaca beberapa halaman Al-Qur’an. Banyak orang menargetkan khatam minimal satu kali selama Ramadan.

Selain itu, Anda bisa membaca buku Islami. Pilih kisah nabi, tafsir, atau buku motivasi religi. Aktivitas itu membantu menjaga hati tetap tenang dan fokus.

Menghafal Doa dan Surat Pendek

Sore hari menjadi waktu ideal untuk menambah hafalan. Anda bisa mengulang surat pendek atau mempelajari doa harian.

Ajak keluarga agar suasana lebih hangat. Anak-anak pun bisa belajar sambil bermain. Kebiasaan itu memperkuat kedekatan spiritual selama Ramadan.

Belajar Keterampilan Baru

Ngabuburit juga bisa menjadi waktu produktif. Manfaatkan platform belajar online untuk mengasah kemampuan. Anda bisa belajar desain grafis, memasak, menulis, atau bahasa asing. Luangkan waktu 30 hingga 60 menit setiap hari. Konsistensi akan memberi hasil nyata.

Kegiatan Santai dan Menyehatkan Menjelang Berbuka

Olahraga Ringan

Tubuh tetap membutuhkan gerak saat puasa. Lakukan jalan santai atau stretching ringan.

Waktu terbaik sekitar 30 menit sebelum berbuka. Setelah itu, tubuh segera mendapat asupan energi. Aktivitas itu membantu menjaga stamina dan kualitas tidur.

Berjalan Santai dan Berburu Takjil

Banyak orang menikmati suasana Ramadan di sore hari. Anda bisa berjalan santai di sekitar rumah. Pasar takjil menawarkan aneka pilihan makanan.

Kolak, es buah, kurma, dan gorengan menjadi favorit banyak keluarga. Selain menyenangkan, kegiatan itu menyegarkan pikiran.

Mendengarkan Podcast Inspiratif

Jika ingin bersantai, dengarkan podcast bertema religi atau pengembangan diri.

Anda tetap mendapat wawasan tanpa menatap layar. Banyak cerita inspiratif yang bisa memotivasi selama Ramadan.

Menonton Film Edukatif

Film bisa menjadi pilihan hiburan ringan. Pilih film religi atau kisah inspiratif. Anda juga bisa menonton dokumenter edukatif. Hindari tontonan yang mengurangi nilai ibadah.

Mengisi waktu ngabuburit dengan kegiatan positif membuat puasa terasa lebih ringan. Ramadan menjadi momentum membangun kebiasaan baik. Kebiasaan tersebut bisa berlanjut setelah bulan suci berakhir jika konsisten.

(Restu Amalia)