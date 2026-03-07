Bandar Lampung (Lampost.co) — Bulan Ramadan merupakan waktu yang sangat istimewa bagi umat Islam untuk meningkatkan ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Namun, dari seluruh rangkaian hari di bulan suci tersebut, sepuluh hari terakhir Ramadan memiliki keutamaan yang sangat besar. Pada periode inilah umat Islam dianjurkan untuk memperbanyak amal ibadah karena terdapat malam yang sangat mulia, yaitu Lailatul Qadar.

Lailatul Qadar disebut sebagai malam yang lebih baik dari seribu bulan. Oleh karena itu, umat Islam dianjurkan untuk memanfaatkan sepuluh malam terakhir Ramadan dengan berbagai amalan yang dapat meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan.

Baca Juga: Ini 7 Manfaat Penting bagi Kesehatan Saat Puasa Ramadan

Berikut tujuh cara yang dapat kita lakukan untuk memaksimalkan ibadah di sepuluh hari terakhir Ramadan:

1. Memperbanyak Salat Malam

Salah satu amalan yang sangat dianjurkan pada sepuluh malam terakhir Ramadan adalah melaksanakan salat malam, seperti salat tahajud dan salat witir.

Salat malam menjadi waktu yang sangat baik untuk berdoa dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Banyak umat Islam memanfaatkan waktu setelah salat tarawih atau menjelang sahur untuk melaksanakan salat malam. Selain memberikan ketenangan hati, ibadah ini juga menjadi sarana untuk memohon ampunan serta berbagai kebaikan dalam kehidupan.

2. Memperbanyak Membaca Al–Qur’an

Ramadan dikenal sebagai bulan diturunkannya Al-Qur’an. Oleh karena itu, membaca dan memahami isi Al-Qur’an menjadi salah satu amalan yang sangat dianjurkan selama bulan suci ini, khususnya pada sepuluh hari terakhir. Banyak umat Islam yang menargetkan untuk mengkhatamkan Al-Qur’an sebelum Ramadan berakhir.

Membaca Al-Qur’an tidak hanya memberikan pahala yang besar. Tetapi juga membantu menenangkan hati serta meningkatkan pemahaman terhadap ajaran agama.

3. Memperbanyak Doa

Sepuluh malam terakhir Ramadan merupakan waktu yang sangat baik untuk memperbanyak doa. Pada malam-malam tersebut, umat Islam dianjurkan untuk memohon ampunan, keberkahan, serta berbagai kebaikan di dunia dan akhirat.

Salah satu doa yang sering dianjurkan untuk kita baca ketika mencari Lailatul Qadar adalah doa memohon ampunan kepada Allah SWT. Dengan memperbanyak doa, seseorang dapat semakin mendekatkan diri kepada Sang Pencipta.

4. Melakukan I’tikaf di Masjid

I’tikaf merupakan salah satu ibadah yang dianjurkan pada sepuluh hari terakhir Ramadan. I’tikaf dilakukan dengan berdiam diri di masjid untuk memperbanyak ibadah seperti salat, membaca Al-Qur’an, dan berzikir.

Ibadah ini menjadi kesempatan bagi umat Islam untuk lebih fokus beribadah tanpa terganggu oleh aktivitas sehari-hari. Dengan suasana yang lebih tenang dan khusyuk, i’tikaf dapat membantu seseorang lebih mendalami makna Ramadan.

5. Memperbanyak Sedekah

Ramadan dikenal sebagai bulan penuh berkah, sehingga setiap amal kebaikan yang dilakukan akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Oleh karena itu, memperbanyak sedekah pada sepuluh hari terakhir menjadi salah satu amalan yang sangat dianjurkan.

Sedekah dapat kita lakukan dalam berbagai bentuk, seperti memberi makanan berbuka puasa, membantu mereka yang membutuhkan, atau menyisihkan sebagian rezeki untuk kegiatan sosial. Selain memberikan manfaat bagi orang lain, sedekah juga dapat membersihkan hati dan menumbuhkan rasa syukur.

6. Memperbanyak Zikir dan Istighfar

Zikir dan istighfar menjadi amalan sederhana yang dapat kita lakukan kapan saja. Pada sepuluh hari terakhir Ramadan, umat Islam dianjurkan untuk lebih sering mengingat Allah SWT melalui zikir serta memohon ampunan atas segala kesalahan.

Dengan memperbanyak zikir dan istighfar, hati menjadi lebih tenang dan seseorang dapat merasakan kedekatan yang lebih kuat dengan Allah SWT.

7. Menjaga Niat dan Konsistensi Ibadah

Hal yang tidak kalah penting dalam memaksimalkan ibadah pada sepuluh hari terakhir Ramadan adalah menjaga niat serta konsistensi dalam beribadah. Niat yang tulus akan membuat setiap amalan menjadi lebih bermakna.

Selain itu, menjaga konsistensi juga menjadi tantangan tersendiri karena kondisi fisik yang mungkin sudah mulai lelah menjelang akhir Ramadan. Namun, dengan niat yang kuat dan kesadaran akan besarnya keutamaan sepuluh malam terakhir, umat Islam dapat tetap bersemangat dalam menjalankan berbagai ibadah.

Sepuluh hari terakhir Ramadan merupakan kesempatan yang sangat berharga bagi umat Islam untuk meningkatkan kualitas ibadah. Melalui berbagai amalan seperti salat malam, membaca Al-Qur’an, berdoa, hingga bersedekah, setiap orang dapat memanfaatkan momen ini untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Dengan memaksimalkan ibadah pada sepuluh malam terakhir, diharapkan umat Islam dapat meraih keberkahan Ramadan serta mendapatkan ampunan dan pahala yang berlimpah.

Oleh karena itu, momen ini sebaiknya tidak kita sia-siakan, karena belum tentu setiap orang dapat kembali merasakan Ramadan di tahun berikutnya.

(Restu Amalia/Magang)