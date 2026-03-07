Bandar Lampung (Lampost.co) — Sahur memegang peran penting dalam menjalankan puasa di bulan Ramadan. Waktu makan sebelum fajar itu bukan hanya bernilai ibadah, tetapi juga berdampak besar pada kondisi fisik.

Selama 12 hingga 14 jam, tubuh tidak menerima makanan dan minuman. Untuk itu, sahur membantu mengisi ulang energi dan nutrisi sebelum beraktivitas.

Banyak ahli kesehatan menyarankan agar tidak melewatkan sahur. Pola makan yang tepat saat sahur membantu tubuh tetap kuat hingga waktu berbuka.

Berikut tujuh manfaat sahur bagi kesehatan selama menjalankan puasa.

1. Menopang Energi Sepanjang Hari

Sahur menyediakan bahan bakar utama bagi tubuh. Makanan yang dikonsumsi akan diolah menjadi energi untuk beraktivitas.

Karbohidrat kompleks, seperti nasi, roti gandum, atau oatmeal memberi energi lebih tahan lama. Sumber energi itu membantu tubuh tidak cepat lemas.

Tanpa sahur, cadangan energi cepat menurun. Tubuh pun lebih mudah merasa letih sebelum siang hari.

2. Mengurangi Risiko Dehidrasi

Puasa membuat tubuh tidak mendapat cairan selama berjam-jam. Kondisi itu meningkatkan risiko dehidrasi.

Minum air putih yang cukup saat sahur membantu menjaga keseimbangan cairan. Tubuh pun tetap terhidrasi saat beraktivitas.

Cairan yang cukup juga mencegah pusing dan sulit fokus. Karena itu, perhatikan asupan air sebelum imsak.

3. Menjaga Kadar Gula Darah Stabil

Sahur membantu mengontrol kadar gula darah selama puasa. Asupan nutrisi yang seimbang menjaga tubuh tetap stabil.

Jika melewatkan sahur, gula darah bisa turun drastis. Kondisi itu memicu lemas, gemetar, bahkan sakit kepala.

Kombinasikan karbohidrat kompleks dan protein agar energi bertahan lebih lama. Pola itu membuat tubuh lebih siap menjalani hari.

4. Meningkatkan Konsentrasi dan Fokus

Nutrisi dari sahur mendukung kinerja otak. Asupan yang cukup membantu menjaga konsentrasi tetap optimal.

Pelajar dan pekerja membutuhkan fokus tinggi selama Ramadan. Sahur membantu menjaga produktivitas tetap stabil.

Tanpa asupan pagi, tubuh cepat lelah. Akibatnya, konsentrasi menurun sebelum waktu berbuka.

5. Mengontrol Rasa Lapar

Sahur membantu menahan rasa lapar lebih lama. Tubuh memiliki cadangan energi yang cukup hingga sore hari.

Orang yang melewatkan sahur biasanya merasa lapar lebih cepat. Kondisi itu sering memicu makan berlebihan saat berbuka.

Sahur yang tepat akan membuat nafsu makan lebih terkendali. Tubuh pun terasa lebih nyaman sepanjang puasa.

6. Menjaga Metabolisme Tetap Optimal

Tubuh membutuhkan asupan rutin untuk menjaga metabolisme. Sahur membantu proses itu tetap berjalan baik.

Jika tidak makan sahur, tubuh memperlambat metabolisme untuk menghemat energi. Dampaknya, tubuh terasa kurang bertenaga.

Pola makan teratur saat sahur dan berbuka menjaga keseimbangan sistem tubuh. Hasilnya, stamina tetap terjaga.

7. Mendukung Kesehatan Pencernaan

Sahur dengan gizi seimbang membantu sistem pencernaan bekerja stabil. Sayur, buah, dan protein mendukung kesehatan lambung.

Karbohidrat kompleks juga membantu proses cerna lebih perlahan. Pola itu mencegah gangguan pencernaan saat puasa.

Sebaliknya, makanan terlalu asin atau berminyak bisa memicu rasa haus. Batasi pula makanan terlalu manis agar tubuh tetap nyaman.

Tips Sahur Sehat agar Puasa Lebih Optimal

Pilih makanan dengan komposisi karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral seimbang. Perbanyak serat dari sayur dan buah.

Cukupi kebutuhan cairan sebelum imsak. Hindari minuman tinggi gula yang membuat cepat haus.

Pola sahur yang tepat membuat tubuh menjalani puasa lebih ringan. Sahur bukan sekadar rutinitas, tetapi fondasi kesehatan selama Ramadan.