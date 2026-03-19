Kalianda (Lampost.co) — Ratusan warga di Way Hui, Lampung Selatan, melaksanakan salat Idulfitri lebih awal pada Kamis, 19 Maret 2026.Mereka menggelar salat Id di Sportera Arena, Gang Perwira, sejak pukul 07.00 WIB. Suasana berlangsung khidmat dan penuh kekhusyukan.

Keputusan itu berangkat dari hasil rukyat hilal global. Warga mengikuti laporan pengamatan hilal dari luar negeri.

Penetapan 1 Syawal itu setelah hilal terlihat di beberapa wilayah Afghanistan, antara lain Helmand, Farah, dan Ghor. Laporan itu mendapat konfirmasi dari Mahkamah Syariat dan Komite Rukyatul Hilal Pusat Afghanistan.

Berdasarkan hasil tersebut, sebagian warga memutuskan merayakan Lebaran lebih awal.

Salat Idulfitri dipimpin Ustaz Asep Suheri sebagai imam dan Ustaz Hammam menyampaikan khutbah.

Jemaah mengikuti rangkaian ibadah dengan tertib. Mereka datang bersama keluarga sejak pagi hari dan memanfaatkan momen ini untuk bersilaturahmi.

Salah satu jemaah, Ainun Mile, mengaku merayakan Lebaran bersama keluarganya. Keluarganya turut siaran rukyat melalui YouTube di channel Rukyat TV.

Dari siaran tersebut, mereka melihat langsung proses pemantauan hilal. Hal itu membuat mereka yakin untuk melaksanakan Lebaran lebih awal. “Kami lebaran merujuk dari rukyat global,” kata Ainun.